台南楠西地震玉井大樓開放住戶入內 住戶趕回家抱出愛貓

台南楠西地震玉井文化大廈今下午暫時開放住戶回家拿取重要物品，不少住戶心急家園情況，早早到場等待，但聽聞只有10分鐘時間，認為「太倉促！」，尤其住在高樓層，光爬樓梯就花去一半時間；對此，玉井區公所說，是考量安全問題，但會給予彈性。

玉井文化大廈在地震發生後，發現1樓3根支撐的梁柱爆裂受損嚴重，經評估後有安全疑慮，由南市府先行撤離全數住戶，並安置在收容中心後，昨晚起漏夜施工架設17根垂直與5組斜撐的臨時鋼柱，今午完成，下午2點半開放住戶返家拿取物品。

有住戶說，現在大樓沒有辦法搭電梯，住在5、6樓高樓的話，光是爬樓梯就要花去一半的時間，家中物品東倒西歪，拿取重要物品更需要時間，只有10分鐘的話，真的太倉促、太牽強，希望區公所能給多一點時間。

此外，這兩天安置在公所收容中心的住戶也說，公所設置的臨時收容中心只能應急，有些家庭有小朋友，晚上其實噪音不少，根本沒辦法好好休息，尤其，昨天還在安置的當下，就被要求要趕緊依親或是租房，當然工作人員可能沒有惡意，不過，聽在災民的耳裡「總是心情不好，好像要被趕走」。

住戶今下午總算能夠回到住家拿去東西，不少住戶都拿著大袋子到現場等待，由區公所人員陪同入內並協助搬運，大部分民眾都以拿取保暖衣物、重要證件、錢包等物品為主，其中，賴姓住戶趕緊把停在1樓的機車牽出，直呼「總算有代步工具」。

許姓住戶則抱著愛貓出來，他說，自己養了3隻貓，因撤離時情況緊急，先順利帶出2隻，事後趕緊詢問寵物溝通師，貓咪緊張時會躲藏的地點，進去取物時則聽到貓咪的呼叫聲，尋聲順利在衣櫃里找到，總算和愛貓團圓。

玉井區公所回應，災民有需要的地方，只要公所能幫忙，都會盡力協助，做不好的地方也會改進；針對入內時間太短，是考量該棟大樓已被貼紅單，雖暫時以臨時鋼柱支撐，但還是有危險性，因此以10分鐘為原則，但高樓層會給予彈性。

南市工務局統計，截至昨天中午共通報332件，其中玉井區接獲通報101件，紅單13件、黃單13件；南化區通報13件，紅單1件貼、黃單1件貼；楠西區通報196件，紅單32件、黃單78件；善化、官田、白河及新化也有零星案件。

工務局表示，將持續安排專業技師及建築師等專業人員進行檢測，至於橋梁部分，已巡檢新化、善化、白河、楠西及玉井等地區橋梁共180座，結構均無異常。