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賴清德談地震：守護國人生命財產安全 是政府不變職責

中央社／ 台北22日電

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，兼任民進黨主席的總統賴清德今天再次感謝堅守崗位第一線人員。賴清德表示，政府的責任是擔任所有第一線人員後盾，不管面對任何困難，守護國人生命財產安全、持續帶領國家進步，是政府永遠不變職責。

民進黨今天召開中常會，賴清德表示，昨天凌晨嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震，造成了停電、火警，以及民眾因房屋倒塌受困等災情，所幸受困民眾都平安被救出。昨天，行政院長卓榮泰到台南勘災，實地了解地方的需求，中央會持續跟地方合作，盡速恢復國人的生活。

賴清德指出，面對深夜發生的地震，他要感謝所有堅守崗位的第一線人員，尤其是趕赴災害現場搶救的警消與台電人員，以及協助復原工作的人員。

賴清德強調，政府的責任是擔任所有第一線人員的後盾，不管面對任何困難，守護國人生命財產安全、持續帶領國家進步，是政府永遠不變的職責。

0121嘉義地震 地震

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