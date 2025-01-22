不讓地震災民流離失所 南市都發局完成可安置處盤點

嘉義縣大埔6.4強震，造成南市楠西和玉井地區多處民宅倒塌受損，其中玉井仁愛街文化大樓受損成為危樓，都發局表示，已協助盤點可安置災民承租的處所，共352處，可提供有需要民眾居住。

市長黃偉哲災後表示，將請結構技師初評，如能讓災民返家，會盡量讓災民回去，但對房屋結構有安全顧慮，將優先請災民依親或安置，因年關將近，不讓受災市民朋友流離失所，希望能讓市民朋友有安身立命的地方，後續齊心重建家園。

都發局長徐中強說，已協助盤點轄內可安置災民承租的處所，經包租代管業者回報，南市目前閒置可立即提供的物件共352件，20件包租代管縣市版物件、312件包租代管公會版物件、20件一般租賃物件，如有居住需求的民眾可洽詢南市包租代管簽約廠商。

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都發局表示，已主動派員至玉井區公所及楠西區公所，向民眾說明相關住宅協助資訊，並邀集包租代管業者一起出席，以利即時回應受災民眾需求及提供居住協助。另有關符合資格的受災民眾，都發局將主動協助租金補貼申請，減輕租屋負擔。