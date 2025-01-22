協助0121震災民眾過年 台南市長黃偉哲：連假前發放慰問金
0121地震發生後，臺南市長黃偉哲立即趕赴楠西區及玉井區視察災損及關心受災民眾，指示相關單位儘速盤點災損情形。黃偉哲市長也宣布啟動「臺南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」及「受災户慰問金」予本次地震受災戶，要求南市府團隊加速行政流程，務必在週五春節連假開始之前，完成慰問金發放，讓災民安心過年。
黃偉哲市長表示，針對本次地震受傷民眾，將比照0206模式提供慰問金予災民，先發給每人新臺幣3萬元慰問金，並依照輕重傷醫療程度發給受傷慰問金；建物毀損者，經結構技師鑑定確認不宜居住，將發給每戶10萬元慰問金。臺南市災害應變中心表示，截至21日中午12時，統計有13人受傷，多為外傷或骨折，其中有1人腳踝等候開刀治療。此外，目前避難收容安置28人(楠西區17人、玉井區11人)。
有關震後修復方面，黃偉哲市長指出，目前工務局已請土木技師公會、結構工程技師公會協助鑑定檢驗房屋安全，22日中午之前會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。臺南市災害應變中心指出，依據EMIC (Emergency Management Information Cloud)通報系統，建物受損為47案，其中多數屬不危及居住安全之輕微受損，如磁磚剝落等。其他民生基礎設施26案，以及橋梁、道路(隧道)災情各1案。
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