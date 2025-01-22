嘉義強震 菲律賓民防處表達慰問
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，菲律賓民防處（OCD）今天向災民表示慰問，並稱菲律賓在提升抗災韌性的努力上，與台灣站在一起 。
根據氣象署地震測報中心地震報告，21日凌晨，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱，造成數人受傷，台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重 。
菲律賓民防處處長尼普慕塞諾（Ariel Nepomuceno）今天發表聲明說：「我們向台灣地震的受災者表達最衷心的慰問。我們為他們祈禱，希望他們能從這場災難造成的破壞和悲痛中恢復過來。」
尼普慕塞諾補充，菲律賓同樣常遭侵襲，在提升抗災韌性的努力上，與台灣站在一起。
此外，他也對台灣自1999年「921大地震」 以來的抗災措施改善表示讚賞，包括提高建築物耐震要求和及早警報系統，希望菲律賓也能急起直追。
目前有超過15萬名菲律賓人在台灣工作或生活，尼普慕塞諾呼籲在台菲人為可能發生的各種天災作好準備。
菲律賓民防處隸屬國防部，負責整合及執行民防和災害風險管理計劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言