影／近7千戶地震停電 高雄甲仙民宅裂成這樣...公所也是受災戶
嘉義大埔地震造成不少民宅受損，高雄甲仙緊鄰台南、嘉義，地震發生時首當其衝，多達16戶民宅出現梁柱裸露、牆壁龜裂等項災情，連甲仙區公所也成「受災戶」，居民提及地震餘悸猶存。公所表示，今日聘請專業技師會勘鑑定，將協助受災戶申請房屋稅減免。
高雄甲仙緊鄰台南玉井，震度等級為5弱，因變電所跳脫，6923戶一度停電，東安、西安及和安等里都有不少民宅受損。甲仙公所共受理16戶通報災損，逾40戶水塔傾倒受損。
和安街上，五金材料行的2樓四根梁柱受損，出現水泥剝落及牆面龜裂等情況。鄭姓屋主驚魂未定，他說，甲仙距離大埔直線距離大約只有10公里左右，真的很晃，除停電外，整夜餘震不斷，天亮後才發現商舖2樓受損嚴重，擔心房屋結構受損影響安全，希望市府能有相關補助，協助修復。
距離五金行不遠，另家雜貨店1樓三面牆也出現大面積龜裂。曾姓屋主說，店舖屋齡約40年左右，餘震不斷導致牆面裂縫擴大，現在壁面破洞可以透視隔壁隔間，跟一牆之隔的人打招呼，真的很誇張。
甲仙區公所也有受損，1樓外牆出現龜裂，大門口旁的大理石碑文也被強震震落整面剝離倒地。區長劉德旺表示，為確保居民地震後居住安全，區公所今天上午已經聯繫技師公會人員進行結構鑑定，將協助符合資格的受災戶爭取房屋稅減免。
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