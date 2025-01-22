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台南楠西2分鐘連3震 最大震度3級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

地牛繼續翻身！上午10時13分到15分，台南市楠西連續發生3起地震，規模包括3.7及3.6，最大震度3級。

中央氣象署指出，上午10時13分38秒台南市政府東北東方44.1公里即台南市楠西區，發生規模3.7地震，地震深度16.1公里，最大震度嘉義縣2級，台南及高雄都是1級。

接著在上午10時13分46秒，台南市政府東北東方43.0公里即台南市楠西區，發生芮氏規模3.7地震，地震深度17.2公里。最大震度嘉義縣3級，台南、雲林及彰化都是2級，高雄及嘉義市都是1級。

至於上午10時15分台南市政府東北東方38.6公里即位於台南市楠西區發生規模3.6地震，地震深度11.2公里。最大震度高雄2級，至於嘉義縣及台南都是1級。

台南楠西2分鐘連3震，最大震度3級。擷取自中央氣象署網站
台南楠西2分鐘連3震，最大震度3級。擷取自中央氣象署網站

0121嘉義地震 地震

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