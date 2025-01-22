楠西災民怨便當不夠慈濟志工今再加送 網友怒：黑熊咧？

嘉義縣大埔鄉昨發生規模6.4地震，造成台南楠西許多災民房屋倒塌無法烹調食物，慈濟志工免費供應便當遭抱怨不足，今天中午志工仍將備妥1100份熱食便當，網友怒罵「黑熊的便當咧？」「民防熊精呢？」

昨天零時17分發生大地震，造成台南楠西、玉井及南化等地屋倒及民眾受困受傷，慈濟志工昨天中午開始供應熱食便當，慈濟志工轉述指出，公所原要求提供500個便當，但里長一廣播，吸引人潮湧入，災民出乎意料的多， 昨天中午500多個便當一下子就被掃光，有人等了快2小時還等不到抱怨連連。

慈濟志工說，大家只好趕回台南善化聯絡處廚房煮好再送過去，車程就需要40至50分鐘，有時間差，實在很冤枉，今天中午仍將備足逾1千個以上便當，在楠西老人文康活動中心免費發送，供災民食用。

志工解釋指出，剛開始是依公所給的數量製作500份，後來里長廣播後，人潮聚集，500個不夠，陸續增加到1千份，因為便當是從慈濟善化聯絡處煮好送過去的，這期間，慈濟又增加200個粽子。如果說有等待，是因為離楠西最近且有大型廚房、有備菜的聯絡處地點在善化。

台南地區慈濟志工啟動關懷行動，慈濟善化聯絡處在21日一早啟動熱食供應機制，昨天下午4點多也備足超過1千個便當，在楠西老人文康活動中心發送，今天（22日）中午也將備妥1100份熱食便當守護受震災影響民眾。