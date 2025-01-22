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晃不停！凌晨連4震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

晃不停！凌晨連4震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義阿里山今凌晨3時46分發生規模3.7地震，地震深度8.4公里，屬於極淺層地震。圖／中央氣象署提供
嘉義阿里山今凌晨3時46分發生規模3.7地震，地震深度8.4公里，屬於極淺層地震。圖／中央氣象署提供

昨天凌晨嘉義大埔發生規模6.4強震後，後續餘震不斷，截至今凌晨4時，陸續發生4起餘震，其中最大餘震達規模5.4，震央位於台灣南部海域。

中央氣象署發布小區域有感地震報告，嘉義今凌晨3時46分發生規模3.7地震，震央位於嘉義縣阿里山鄉，地震深度8.4公里，屬於極淺層地震。各地最大震度為嘉義縣2級、高雄市1級、台南市1級。

在這之前也發生3起餘震，氣象署第022號顯著有感地震報告，台南市南化今凌晨0時27分發生規模4.3地震，地震深度12公里，最大震度4級。各地最大震度為嘉義縣4級、台南市3級、高雄市2級，而雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣1級。

凌晨2時48分台東縣政府南方166.7公里 ，位於台灣南部海域，發生規模5.4地震，地震深度68.6公里，屏東及台東震度2級。

今凌晨3時42分氣象署發布第023號顯著有感地震報告，嘉義縣阿里山鄉發生規模4.8地震，地震深度8.2公里，各地最大震度為嘉義縣及高雄市4級、台南市及嘉義市3級、雲林縣、南投縣、花蓮縣、彰化縣、台中市2級、台東縣、屏東縣、澎湖縣、苗栗縣1級。

今凌晨至4時止，陸續發生4起餘震。圖／中央氣象署提供
今凌晨至4時止，陸續發生4起餘震。圖／中央氣象署提供

0121嘉義地震 地震 阿里山

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