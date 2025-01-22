白河地震相似…學者看嘉義大埔強震 疑盲斷層所致

嘉義大埔昨凌晨強震是嘉義近五十年規模最大；中央氣象署強調該地震和梅山斷層無關，學者仍提醒，梅山斷層百年大震周期已屆，不可不慎，氣象署應展開每日監控。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本次地震是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊導致，擠壓時造成的地震多半集中在東部，但應力會傳遞到西部較淺層的位置，進而引發地震。

吳健富根據這次震央周圍卅公里範圍的歷史資料，一九○○年以來，曾在一九六四年發生台南白河規模六點三地震，昨天是白河地震六十一年後，規模接近六點四的地震；另在一九四一年嘉義中埔曾發生規模七地震，顯示這一帶地震活躍、餘震頻繁。

吳健富說，昨地震震央與梅山斷層距離五十公里，兩者較無直接關聯，而離震央較近的是口宵里、六甲和觸口三條斷層，與地震關聯待研究。

中央大學應用地質系退休教授李錫堤推斷這次大埔強震主因是「觸口斷層」錯動，過去觸口斷層曾引發台南白河地震。

氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋說，本次地震釋放相當兩顆原子彈能量，且與一九六四年的台南白河大地震屬同一地質構造，提醒民眾近期除要注意餘震，也不排除凌晨地震只是「前震」，因為較大地震後，同區域再發生更大地震成為主震的機率約百分之五。

台大地質系名譽教授陳文山說，民眾熟知的斷層多為近地表斷層，受限探勘能力，僅能偵測十公里內淺層區域。以「觸口斷層」最深七至八公里、「口宵里斷層」僅五公里深度來看，皆遠淺於此次九點七公里深的震源位置，加上後續餘震更深達十至十六公里之間，顯示此次地震與梅山等已知斷層並無直接關聯。

陳文山說，此次大埔地震與台南白河地震有諸多相似之處，研判可能是同一條「盲斷層」所致。盲斷層位於地表十公里以下、未延伸至地表，因技術限制無法掌握其分布與結構特性，僅能透過地震發生時才能確認其存在。震央周邊區域過往即曾發生多起類似性質的盲斷層地震。