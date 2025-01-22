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地震扯政治 柯建銘挨轟冷血

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰鄭媁陳秋雲／連線報導
1月21日凌晨嘉南地震，柯建銘在臉書發文說，「剛好的震，天搖地動，老天也震怒了」。圖／聯合報系資料照片
1月21日凌晨嘉南地震，柯建銘在臉書發文說，「剛好的震，天搖地動，老天也震怒了」。圖／聯合報系資料照片

南台灣發生強震，民進黨立院黨團總召柯建銘、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程昨相繼在網路發文，指在藍白亂刪預算、亂搞國家之時「天搖地動，老天也震怒了」，雖迅速刪文，但被網友抓包。藍白立委紛批冷血，天災不該亂扯政治。

民進黨立院黨團總召柯建銘在去年四○三花蓮強震時，正值立法院審查國會改革案，批評當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，引起災民批評犯低級錯誤「很傷人」。柯事後表示，花蓮地震是國人的傷痛，若大家認為發言內容引起誤解或不舒服，鄭重道歉。

莊競程昨也在Threads發文，聲稱「藍白亂搞國家！老天真的怒了！」莊後來刪文，他昨早表示，對藍白大砍預算太生氣了，才情緒性發言，未來會更謹慎，他誠心誠意希望大家都平安。莊是台中市前立委，去年落選後出任行政院中部聯合服務中心執行長。

民眾黨昨在網路社群秀出截圖批評，到底要多冷血，才能一再把天災當成政治攻擊的武器。

國民黨立委賴士葆表示，柯建銘怎麼會把地震和刪減預算扯在一起，虧他還是政壇老將。

國民黨立委陳玉珍說，地震讓人難過，她家人也住台南，不知為什麼有人冷血到只想到政治，講出「地震就是老天爺給藍白的懲罰」，可見他們心裡只有政治沒有人性。

0121嘉義地震 地震 柯建銘

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