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台南256校受創 大廈柱裂

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲周宗禎黃于凡林伯驊／連線報導
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影

嘉義大埔強震造成台南市及嘉義縣近三百所學校設施受損，修復金額上億元，另造成台南至少三百六十二戶民宅受損，南市府今天會完成紅單、黃單、白單分類；至於玉井區文化大廈三根柱子爆裂，居民漏夜撤出，廠商將進場施作強化支撐鋼梁，最快今天居民就可回家拿貴重物品。

台南市長黃偉哲昨天勘災時表示，此次幸好沒有人嚴重受傷，目前僅一人腳扭傷住院，市府會積極協助財損部分，會給受災民眾生活扶助，希望辛苦中度過平穩的年，廿五日以前比照○二○六地震的制度發放慰助金。

市府教育局初步統計，共有二五六所學校受到不同程度的損害，初估至少需要一億六八○萬元的復建經費，急需修繕項目已授權各校先行處理，後續將給經費補助，盡早恢復學校正常作業。

0121嘉義地震 地震

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嘉義強震 台南玉井大廈成危樓住戶連夜撤出

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