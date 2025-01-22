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楠西多處屋損 新手媽肉身護嬰 8旬嬤門縫逃生

聯合報／ 記者周宗禎萬于甄林伯驊魯永明／台南報導
嘉義縣大埔鄉昨凌晨發生芮氏規模六點四強震，隨後接連數十起餘震，鄰近震央的台南楠西區成重災區，近兩百件民宅受損，有居民家裡震損一片狼藉，至今驚魂未定；民族路一戶民宅屋頂和部分牆面被震垮，屋內的夫妻抱著一個多月的嬰兒逃出。 記者劉學聖／攝影
嘉義縣大埔鄉昨凌晨發生芮氏規模六點四強震，隨後接連數十起餘震，鄰近震央的台南楠西區成重災區，近兩百件民宅受損，有居民家裡震損一片狼藉，至今驚魂未定；民族路一戶民宅屋頂和部分牆面被震垮，屋內的夫妻抱著一個多月的嬰兒逃出。 記者劉學聖／攝影

嘉義大埔昨天凌晨強震造成台南楠西、玉井等山區多處民宅受損，一名八十二歲老婦因大門受損，拚老命從門縫爬出來，驚恐坐在路旁不敢再進屋；玉井文化大廈梁柱嚴重變形，住戶倉皇逃生，過年前突遇此變故，住戶心有餘悸又難過地說「現要住哪都不知道，沒心思想到過年」。

台南玉井區仁愛街文化大廈共卅戶，實際居住廿六戶、四十九人，強震及餘震不斷，梁柱嚴重損壞，住戶緊急撤離，其中五男六女安置在區公所二樓的收容中心。

二樓住戶說，熟睡中被震醒還被震落床下滾到門口，不顧膝蓋撞傷的疼痛，趕緊爬到屋外逃生，又放心不下貴重物品，衝回家拿了就往外跑，住在這棟大樓廿多年了，之前○二○六大地震都沒有搖得這麼強烈。

家住五樓的住戶說，強震後家中物品、玻璃碎了一地，整晚坐在客廳根本不敢睡，這幾天不知要待哪？臨時租屋找房子很難，費用也不便宜，只能設法找親友借住，「快過年了，沒想到會這樣」；還有住戶逃出來，仍擔心所養的六隻貓的安危。

玉井區玉田里長楊秀慧也是受災戶，家中樓梯、牆壁多處擠壓龜裂，屋內一片狼籍，但她忙著勘災協助里民收容，幾乎沒時間收拾，雖然快過年了，她無奈說「現在要住哪都不知道，沒辦法想到過年」。

台南楠西區民族路一戶民宅倒塌，屋頂塌陷，消防局獲報三人受困，出動多個分隊趕往救援，凌晨一點多破門，只見屋主夫妻頭部擦傷有血，抱著嬰兒從斷垣殘壁的縫隙中走出來，消防人員急問「我們破門了，可以出來了。」「孩子多大？」婦人回應「一歲，不對，一個多月而已」，夫妻身穿睡衣，一臉驚恐慢慢走出來。

民族路林姓老婦則因地震大門受損，拚老命從門縫爬出來，嚇得不敢待室內，坐在路旁不願到收容中心。

嘉義大埔是震央，強震發生後多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，「太可怕了！天搖地動！」張姓鄉民說，強震感受如同九二一大地震，嚇得開車載妻子到空曠的情人公園睡車上整夜。

0121嘉義地震 地震

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