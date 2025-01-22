嘉義強震驚魂43秒 全台44傷

嘉義大埔昨凌晨發生規模六點四強震，深度九點七公里，台南災情嚴重，至少三六二件民宅受損。行政院長卓榮泰昨到台南勘災，允諾協助讓災民迅速復建、過好年，「無論立法院、行政院怎麼討論總預算，安心措施一個都不會少」。

昨天凌晨零時十七分這起極淺層地震，嘉義最大震度六弱，台南、高雄則是五弱，中央氣象署地震測報中心表示，未來三天不排除有規模五以上餘震。

大埔強震總計有感搖晃時間（震度二級含以上）約四十三秒，讓全台許多民眾在睡夢中驚醒，且截至昨晚七時卅分，已發生六十一起有感餘震。

消防署指出，地震造成台南、嘉義等縣市傳出平房倒塌等災情，至少十一人受困，另有多起受困電梯意外，都已脫困，衛福部統計共造成全台四十四人受傷就醫。

鄰近嘉義大埔震央的台南楠西、玉井等區災情嚴重，台南市府統計至昨天下午二時，民眾通報建物毀損以楠西區一九六件最多，其次是玉井區一四八件、南化區十三件、白河區一件、新化區一件、官田區三件等，總計三六二件，其中二件全倒。

卓榮泰昨由台南市長黃偉哲陪同視察玉井、楠西區民房及校園受損情形，並慰問安置民眾，卓說，第一時間已請內政部、經濟部全面掌握狀況，積極修復停水、停電區域，確認民生物資供應無虞。

針對道路受阻及民宅坍塌受損等災情，卓榮泰說，「請大家放心，無論立法院行政院怎麼討論預算，政府對人民受到天災之後應該有的安心措施，一個不會少」，對他們（指救災的軍警消醫護）預算受到刪減，「政府無論如何想方設法，會讓公務員得到應有的尊嚴跟照顧。」

卓榮泰指示三大重點「安全、過年、復建」，就是確認災民安全安置、協助復建、可以安心過年，一定要最短時間內恢復生活秩序。台南市初步統計有二五六所校園災損，卓說，已指示教育部提供必要協助，期能在最短時間恢復。

大陸國台辦發言人陳斌華昨晚也對南部災區表示關切與慰問，衷心希望受災民眾儘快恢復正常生產和生活秩序。

此前，西藏日喀則定日縣七日上午發生大地震後，包含賴清德總統、陸委會、海基會、國民黨主席朱立倫等都有表示慰問，當時陳斌華也回應指，台灣各界和民眾通過多種形式向災區表達關心慰問，體現兩岸血濃於水、守望相助的同胞之情，對此表示感謝。 彰化市中山路翡冷翠大廈廣場的大衛雕像，挺過九二一強震，昨凌晨卻被震倒摔碎，散落一地，只剩腳掌還在基座上。記者劉明岩／攝影