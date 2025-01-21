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中市結構技師公會馳援 震損約430戶首日32戶危險紅單

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市結構技師公會到台南協助勘查建築物受損狀況。圖／結構技師公會提供
台中市結構技師公會到台南協助勘查建築物受損狀況。圖／結構技師公會提供

21日凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，重創鄰近台南市楠西區，台中市政府都市發展通知台中市結構工程技師公會到台南協助勘災，通報震損建物430戶，台南與台中結構技師公會首日判定黃單78戶、紅單32戶。

都發局長李正偉說，中市結構工程技師公會緊急召集9位技師，到達集合點楠西區公所，依區公所規畫協助勘災。

目前台南市結構工程公會技師11人及台中市結構公會技師9人，分組負責楠西區勘災，須沿街調查，預計需要3天。建築物受損狀況，將依規進行紅單黃單的判斷，受災情形，正在勘查統計中。

台南與台中結構技師公會共20位勘災，台中結構技師公會理事長許庭偉指出，今日現勘175戶目前統計黃單78戶、紅單32戶，牆面受損但不影響結構有65戶。

通報楠西公所受損的大約430戶，因此還需要繼續勘查兩天，有局部未通報區域會陸續提報。

台中市政府表示，秉持「同島一命齊心協力」精神，確定台中無重大災情後，市府也已進行相關車輛、裝備及機具整備，有需要即可立即啟程馳援，協助其他縣市各項所需援助。

台南市楠西區當地建物都是加強磚造，初步通報區公所約430戶受損。圖／台中市結構技師公會提供
台南市楠西區當地建物都是加強磚造，初步通報區公所約430戶受損。圖／台中市結構技師公會提供
台中市結構技師公會到台南協助勘查建築物受損狀況。圖／結構技師公會提供
台中市結構技師公會到台南協助勘查建築物受損狀況。圖／結構技師公會提供
台中市結構技師公會到台南協助勘查建築物受損狀況。圖／結構技師公會提供
台中市結構技師公會到台南協助勘查建築物受損狀況。圖／結構技師公會提供

0121嘉義地震 台中市 地震

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