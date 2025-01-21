嘉義大埔地震傳災情 翁章梁深入災區勘查多處民宅受損
嘉義縣今天凌晨0點17分發生規模6.4地震，震央位於大埔鄉，震源深度9.7公里，山區民宅及道路傳出災情，縣長翁章梁今天下午深入中埔鄉、大埔鄉勘災，公所也指派結構技師勘查建物受損情形，受災戶數及財損金額仍待統計。
地震造成大埔鄉多處民宅損壞，建築牆壁出現明顯裂縫、磁磚剝落和天花板輕鋼架毀損。其中最嚴重的，大埔山莊主要樑柱龜裂，室內出現大小不一裂痕及水泥剝落，18名住宿旅客已迅速撤離，安置於松竹梅民宿後自行下山。
教育處表示，地震共造成嘉義縣22所學校校舍損毀，位於震央地區的大埔國中小受損程度最嚴重，磁磚及水泥掉落、牆柱出現裂縫、連接走廊的柱體龜裂，目前校方已設置警戒線。
社會局表示，目前嘉義縣老人、兒少及身障福利機構運作正常，無人員傷亡回報；大埔鄉部分民宅雖出現龜裂，但尚未傳出房屋毀損導致無法居住狀況，整備大埔公有零售市場二樓收容所以備不時之需。
翁章梁說，地震發生時明顯感受到上下晃動，立刻聯絡消防局了解災情，災害仍在可控程度；勘查時發現許多房屋都出現明顯裂痕，為了解裂痕是否涉及結構問題，公所已安排結構技師調查與統計，以利縣府後續處理。
建設處長郭良江說，中埔、大埔山區發生坍方，9條道路搶通恢復通行。大埔西興村三腳石道路常有落石，已爭取1.3億元蓋明隧道，正設計規畫；中埔東興村嘉141線4.3公里路面裂縫，將先填補避免雨水滲入造成土壤鬆動。
中埔鄉長李碧雲說，東興村嘉141線土質較鬆軟，地震後柏油龜裂，將由公所先修補路面，避免下雨災情擴大，之後會爭取復建工程經費；地震後陸續有民宅傳出災情，將全力協助災後復建工作。
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