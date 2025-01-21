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嘉義深夜規模6.4地震 專家：緊急避難包「這1物」不可缺

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嘉義深夜規模6.4地震 專家：緊急避難包「這1物」不可缺

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
嘉義縣大埔鄉1月21日凌晨12時17分，發生芮氏規模6.4地震，造成南台灣慘重災情。記者劉學聖／攝影
嘉義縣大埔鄉1月21日凌晨12時17分，發生芮氏規模6.4地震，造成南台灣慘重災情。記者劉學聖／攝影

嘉義縣大埔鄉今天凌晨12時17分，發生芮氏規模6.4地震，造成多人受傷。而當天災損壞住所、活動受限的情況下，緊急避難包就成為民眾賴以維生的根本。專家指出，民眾若來不及備齊物資，也一定要獲取充足的水源。「人能三日無糧，不可一日無水」，補水量不足，可能造成脫水並增加死亡風險。

嘉義縣大埔鄉深夜發生芮氏規模6.4地震，人心惶惶。內政部消防署指出，地震發生後即派上用場的緊急避難包，內容物除了應包括醫療及清潔品、禦寒保暖衣物、貴重物品，還有飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等糧食，若有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品。

林口長庚醫院營養師陳姿吟說，餅乾、巧克力，可提供糖份、碳水化合物，幫助補充熱量，而市售的能量棒、蛋白棒、燕麥棒也可放入緊急避難包，除了醣類，也含蛋白質、膳食纖維，且拆封即食，可讓身體維持更長的時間的精力。針對防災食品、真空速食食品，她推薦罐頭類食品，包括鮪魚罐頭、肉醬罐、醬菜罐頭，較泡麵、麵包等短時間內容易變質的食物，保存期限長是一大特點。

若在災難來臨當下，民眾才發現緊急避難包的物資不足該怎麼辦？陳姿吟說，水源是天災後幫助人類活下去關鍵，因為人體含70%水份，「人能三日無糧，不可一日無水，也許可3天、5天不吃東西，但沒有補充水份，身體的新陳代謝就會受到影響，可能造成脫水並增加死亡風險，所以水源絕對是所有物資的關鍵角色。」

陳姿吟說，成人一天應以每公斤30cc的水份為標準，體重60公斤就要補充1800cc的水，但當民眾遇到較大天災來不及逃生，而受困或被壓在倒塌房屋的瓦礫堆下時，在相對狹小的空間裡，小瓶的瓶裝水雖然較容易取得並飲用，但由於可能受困多天，為了保險起見，應至少準備3至9瓶的600cc瓶裝水，若為四口之家約要準備12瓶以上。

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