影／台南深夜凌晨強震 護理師一舉動暖哭網友
嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南各地也都明顯有感，許多人從睡夢中驚醒，被嚇得整晚不敢睡；今有民眾在Threads上po出奇美產後護理之家一段護理師保護嬰兒的畫面，直呼「真的讓人很安心」，引起網友熱議，不少網友說，「護理師好讚」。
網友以「嬰兒室有這樣子的護理師們，真的讓人很安心」等文字，搭配奇美產後護理之家嬰兒室內的影片，畫面中可見地震發生當下，護理師們趕緊將分散的嬰兒床統一集中保護，也讓許多網友相當感動，有網友說，「大家反應好快！」、也有人表示，「護理師們用生命在保護可愛的寶寶們」、「好感動、好敬業」。
奇美產後護理之家表示，地震發生後，護理師立即啟動防護計畫，所有工作人員按照既定防災指引快速行動，確保嬰兒室內所有嬰兒安全；此次地震後也會重新檢視與強化防災計畫，讓服務更加完善。
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