快訊

因痛毆高嘉瑜入獄…林秉樞病到裝葉克膜？北所僅證實「去年12月住院至今」

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

影／台南深夜凌晨強震 護理師一舉動暖哭網友

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南各地也都明顯有感，許多人從睡夢中驚醒，被嚇得整晚不敢睡；其中，奇美產後護理之家一段護理師保護嬰兒的畫面被po出，引起網友熱議，不少網友大讚，「護理師好暖心！」。記者萬于甄／翻攝
嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南各地也都明顯有感，許多人從睡夢中驚醒，被嚇得整晚不敢睡；其中，奇美產後護理之家一段護理師保護嬰兒的畫面被po出，引起網友熱議，不少網友大讚，「護理師好暖心！」。記者萬于甄／翻攝

嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南各地也都明顯有感，許多人從睡夢中驚醒，被嚇得整晚不敢睡；今有民眾在Threads上po出奇美產後護理之家一段護理師保護嬰兒的畫面，直呼「真的讓人很安心」，引起網友熱議，不少網友說，「護理師好讚」。

網友以「嬰兒室有這樣子的護理師們，真的讓人很安心」等文字，搭配奇美產後護理之家嬰兒室內的影片，畫面中可見地震發生當下，護理師們趕緊將分散的嬰兒床統一集中保護，也讓許多網友相當感動，有網友說，「大家反應好快！」、也有人表示，「護理師們用生命在保護可愛的寶寶們」、「好感動、好敬業」。

奇美產後護理之家表示，地震發生後，護理師立即啟動防護計畫，所有工作人員按照既定防災指引快速行動，確保嬰兒室內所有嬰兒安全；此次地震後也會重新檢視與強化防災計畫，讓服務更加完善。

0121嘉義地震 地震 護理師

延伸閱讀

嘉義地震澎湖罕見有感 民眾夜半驚醒

不只台灣！今年是日本格外注意地震的一年 粉專po「12項防災用品」示警

嘉義6.4地震已狂搖56次 氣象署：不排除有規模5以上餘震

86歲癌末患者在家安寧善終 醫護帶家屬刮鬍、擦身…他安詳離世

相關新聞

台南楠西災民指責便當不夠 慈濟志工透露原因：很冤枉

台南楠南許多災民沒辦法烹調食物、沒有地方買飯吃，台南市政府緊急協調慈濟志工支援，因「災民出乎意料的多」， 今天中午500...

年關將近遇強震 受災戶悲嘆：住哪都不知更何況是過年

年關將近，南部地區今凌晨卻發生6.4強震，造成台南楠西、玉井等山區多處民宅受損，其中，玉井文化大廈梁柱嚴重變形，49名住...

嘉義大埔6.4地震 專家解釋因「1原因」屬正常能量釋放

嘉義大埔今凌晨12時17分發生規模6.4地震，地震深度9.7公里，嚇壞許多熟睡中的民眾，此後接連發生48次餘震，多數餘震...

影／台南深夜凌晨強震 護理師一舉動暖哭網友

嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南各地也都明顯有感，許多人從睡夢中驚醒，被嚇得整晚不敢睡；今...

台南地震重創民宅斷水斷電 「做工行善團」投入災後搶救

今日凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區發生房屋倒塌及民宅受損災情，且楠西區、玉井區及南化區因地震造...

振宇五金：慎防餘震 四大震後檢查重點不可少

20日凌晨，台灣南部發生芮氏規模6.4的地震，多地區最大震度達6弱，導致部分地區基礎設施損壞及住宅受損。振宇五金呼籲全民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。