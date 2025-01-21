嘉義大埔6.4地震 專家解釋因「1原因」屬正常能量釋放

嘉義大埔今凌晨12時17分發生規模6.4地震，地震深度9.7公里，嚇壞許多熟睡中的民眾，此後接連發生48次餘震，多數餘震均發生在台南楠西及南化地區。專家表示，因台灣的地殼變形速度場在嘉義台南一帶有明顯變化，因此嘉義大埔為常態性釋放地殼壓力的行為。

今凌晨地震，其中最大餘震發生在台南楠西，於今凌晨12時26分發生規模5.0地震，地震深度11公里。

中央大學地球科學學系副教授林彥宇表示，嘉義、台南這個區塊歷史上有許多地震，包含1941年中埔地震、1964年白河地震，此區域雖然不在板塊交界位置，不過因台灣的地殼變形速度場在嘉義台南一帶有明顯變化，造成當地殼壓力不斷累積，累積到一定能量後就會釋放，因此嘉義大埔為常態性釋放地殼壓力的行為。

林彥宇表示，1941年中埔規模達到7.1，比這次地震還要大也在同一區域，代表此區域有發生規模更大地震的潛勢。此外地震在斷層帶釋放能量後會帶動附近區域調整地殼壓力狀態，因此發生餘震很正常，餘震將會隨著時間漸漸變少變小。

林彥宇說，目前技術很難下定論在此區域會不會有規模更大的地震，因此若建物因這次地震受損，務必要請結構技師前來檢查，避免房屋結構弱化又遇到其他地震或餘震造成更大生命財產損害。