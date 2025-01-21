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年關將近遇強震！南部受災戶悲嘆：住哪都不知 更何況是過年

年關將近遇強震 受災戶悲嘆：住哪都不知更何況是過年

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南玉井文化大廈梁柱嚴重變形，49名住戶連夜荒忙逃出，除部分依親安置外，目前約有11位住戶目前收容在區公所2樓的收容中心。記者萬于甄／攝影
台南玉井文化大廈梁柱嚴重變形，49名住戶連夜荒忙逃出，除部分依親安置外，目前約有11位住戶目前收容在區公所2樓的收容中心。記者萬于甄／攝影

年關將近，南部地區今凌晨卻發生6.4強震，造成台南楠西、玉井等山區多處民宅受損，其中，玉井文化大廈梁柱嚴重變形，49名住戶連夜荒忙逃出，部分依親安置外，有11位住戶目前收容在區公所，面對下周即將過年，住戶也說，「連要住在哪都不知道，沒辦法想到過年」。

行政院長卓榮泰今下午到玉井勘災並聽取災情簡報，其中，玉井區仁愛街文化大廈因梁柱嚴重損壞，就怕後續餘震會支撐不住，因此該棟大廈共計30戶，實際居住共26戶、49人目前已全數撤離，其中有5男6女則收容安置在區公所2樓的收容中心。

南市工務局今下午4點也開始進行鋼樑結構補強外，目前該棟大樓已被貼上危險建築物緊急評估紅單，但是許多住戶今凌晨緊急撤離，相關重要證件、錢包等很多都還放在家中，不少住戶都希望能返家拿取重要物品。

家住5樓的住戶說，凌晨發生地震後，家中物品、玻璃碎了一地，簡單清掃後，整晚就坐在客廳，根本不敢回去睡覺，後來就通知要緊急撤離，但很多重要文件都還在家中，原本說早上可以讓住戶進去拿，但到現在都還沒辦法，未來也還不知道該去何處。

住戶也提到，現在臨時要租屋找房子也很難，而且費用也不便宜，只能聯繫親友看能否有房間借住，雖然要過年了，但「真的沒想到會這樣」。

此外，玉井災情最嚴重地區就屬該棟大廈所在的玉田里，當地里長楊秀慧家中也是受災戶，不僅樓梯、牆壁多處擠壓龜裂，物品也碎滿地，屋內一片狼籍，但楊秀慧從今凌晨外出勘災協助里民收容，一直忙到下午，幾乎沒有時間收拾，被問及如何過年，她只無奈說「現在連晚上要住哪都不知道，沒辦法想到過年去」。

有玉井文化大廈住戶表示，現在臨時要租屋找房子很難，而且費用也不便宜，只能聯繫親友看能否有房間借住，雖然要過年了，但「真的沒想到會這樣」。記者萬于甄／攝影
有玉井文化大廈住戶表示，現在臨時要租屋找房子很難，而且費用也不便宜，只能聯繫親友看能否有房間借住，雖然要過年了，但「真的沒想到會這樣」。記者萬于甄／攝影
台南玉井區仁愛街文化大廈稍早Ｈ型鋼已進駐施工。記者萬于甄／攝影
台南玉井區仁愛街文化大廈稍早Ｈ型鋼已進駐施工。記者萬于甄／攝影
台南玉井區仁愛街文化大廈強震後梁柱嚴重損壞，目前該棟大樓已被貼上危險建築物緊急評估紅單。記者萬于甄／攝影
台南玉井區仁愛街文化大廈強震後梁柱嚴重損壞，目前該棟大樓已被貼上危險建築物緊急評估紅單。記者萬于甄／攝影

0121嘉義地震 地震

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