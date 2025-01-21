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台南地震重創民宅斷水斷電 「做工行善團」投入災後搶救

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關，行政院長卓榮泰（右）下午勘災特別致意感謝。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關，行政院長卓榮泰（右）下午勘災特別致意感謝。圖／勞工局提供

今日凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區發生房屋倒塌及民宅受損災情，且楠西區、玉井區及南化區因地震造成多處及民宅水管斷裂，「做工行善團」電氣志工，立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。

勞工局表示，震災後市長黃偉哲第一時間趕到現場勘災，指示各相關局處投入救災，此次地震造成多處及民宅水管斷裂損害，後續南化區及玉井區也回報水管斷裂災情及需求，因停電造成鐵捲門無法運作，許多人受困家中，指示勞工局長王鑫基動員「做工行善團」志工的力量，協助災民。

王鑫基說，「做工行善團」電氣志工的專業立即提供災區協助。電氣工會理事長杜文寶接獲任務，即刻緊急動員電氣工會志工，第一時間前進上述災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關，希望在最短的時間內修復這個受損的家園，助災民盡速恢復「希望家園」的樣貌。

黃偉哲說，台南市勞工局2013年即結合工會志工協助職災勞工及弱勢家庭進行房屋修繕，10年來已協助279戶弱勢家庭，最可貴的是這一群房屋修繕的專業志工，他們放下賺錢的機會，利用平日及假日來協助弱勢，讓弱勢組群能有一個安身立命的家園。

勞工局長王鑫基說，感謝做工行善團在台南市面臨大型事件如登革熱、颱風、地震時，全力配合投入提供協助，因為這樣一群有愛的人，溫暖台南，共同為這塊土地盡心盡力，感謝志工們用愛的行動來支持守護台南。

台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供
台南市楠西和玉井震災受損嚴重，南市勞工局「做工行善團」電氣志工立馬前進災區支援斷裂水管恢復，協助受災戶度過此難關。圖／勞工局提供

0121嘉義地震 地震

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