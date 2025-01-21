台南楠西災民指責便當不夠 慈濟志工透露原因：很冤枉

台南楠南許多災民沒辦法烹調食物、沒有地方買飯吃，台南市政府緊急協調慈濟志工支援，因「災民出乎意料的多」， 今天中午500多個便當一下子就被掃光，有人等了快兩小時還等不到抱怨連連。慈濟志工表示，實在很冤枉，公所原要求提供500個便當，里長一廣播人潮湧入才不足。

慈濟現場志工轉述指出，公所原要求提供500個便當，但里長一廣播，吸引人潮湧入，根本不夠，趕回善化聯絡處廚房煮好再送過去，車程就需要40至50分鐘，有時間差，今晚及明天都會備足逾1千個以上便當，發送地點在楠西老人文康活動中心，供災民免費食用。

現場慈濟志工說，剛開始我們是依公所給的數量製作500份，後來里長廣播後，人潮聚集，我們認為500個不夠。陸續增加到一千份，因為便當是從慈濟善化聯絡處煮好送過去的，這期間，慈濟又增加200個粽子，如果說有等待，是因為我們離楠西最近且有大型廚房有備菜的聯絡處就是善化。

台南地區慈濟志工啟動關懷行動，慈濟善化聯絡處在21日一早啟動熱食供應機制，今天下午4點多也備足超過1千個便當，在楠西老人文康活動中心發送，明（22日）天也將備妥1千1百份熱食便當守護受震災影響民眾。

嘉義縣大林慈濟醫院中午得知消息後，緊急動員備餐，營養治療科廚師中午放棄休息，備料炒米粉；院內同仁主動前往支援，與醫療志工協力裝餐盒，正逢小學開始放寒假，同仁家的小朋友補習回來，顧不上用午餐，也加入裝便當送愛的行列；下午2點，完成蒸粽子320顆、炒米粉360盒，緊急送往楠西區提供受災民眾用餐。