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台南楠西災民指責便當不夠 慈濟志工透露原因：很冤枉
台南楠南許多災民沒辦法烹調食物、沒有地方買飯吃，台南市政府緊急協調慈濟志工支援，因「災民出乎意料的多」， 今天中午500多個便當一下子就被掃光，有人等了快兩小時還等不到抱怨連連。慈濟志工表示，實在很冤枉，公所原要求提供500個便當，里長一廣播人潮湧入才不足。
慈濟現場志工轉述指出，公所原要求提供500個便當，但里長一廣播，吸引人潮湧入，根本不夠，趕回善化聯絡處廚房煮好再送過去，車程就需要40至50分鐘，有時間差，今晚及明天都會備足逾1千個以上便當，發送地點在楠西老人文康活動中心，供災民免費食用。
現場慈濟志工說，剛開始我們是依公所給的數量製作500份，後來里長廣播後，人潮聚集，我們認為500個不夠。陸續增加到一千份，因為便當是從慈濟善化聯絡處煮好送過去的，這期間，慈濟又增加200個粽子，如果說有等待，是因為我們離楠西最近且有大型廚房有備菜的聯絡處就是善化。
台南地區慈濟志工啟動關懷行動，慈濟善化聯絡處在21日一早啟動熱食供應機制，今天下午4點多也備足超過1千個便當，在楠西老人文康活動中心發送，明（22日）天也將備妥1千1百份熱食便當守護受震災影響民眾。
嘉義縣大林慈濟醫院中午得知消息後，緊急動員備餐，營養治療科廚師中午放棄休息，備料炒米粉；院內同仁主動前往支援，與醫療志工協力裝餐盒，正逢小學開始放寒假，同仁家的小朋友補習回來，顧不上用午餐，也加入裝便當送愛的行列；下午2點，完成蒸粽子320顆、炒米粉360盒，緊急送往楠西區提供受災民眾用餐。
慈濟花蓮本會也立即啟動受地震影響區域慈濟災害應變中心連線會議，慈濟證嚴法師也表達關切之意，慈濟將協助對受災與安置或受驚嚇民眾守護人安、心安及提供必要的物資與餐點熱食，同時也在震後民眾陸續返家後，後續進行安心家訪關懷。
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