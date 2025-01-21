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振宇五金：慎防餘震 四大震後檢查重點不可少

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
振宇五金提醒慎防餘震，四大震後檢查重點不可少。振宇五金/提供
振宇五金提醒慎防餘震，四大震後檢查重點不可少。振宇五金/提供

20日凌晨，台灣南部發生芮氏規模6.4的地震，多地區最大震度達6弱，導致部分地區基礎設施損壞及住宅受損。振宇五金呼籲全民於震後一周內，檢視居家安全與更新防災用品，避免餘震來襲並確保家庭安全。

振宇五金身為內政部消防署重要合作夥伴，提供以下四大災後準備建議：

1. 檢視防災包內容：確認急需品是否充足，包括手電筒、電池、乾糧、飲用水、急救包、哨子及重要證件等。

2. 檢查防災用品運作情況：包括緊急照明燈與滅火器的性能狀態，確保關鍵時刻能正常運作。

3. 熟悉避難路線：規劃所在地避難路線與避難集合地點，並確保震後家人的聯繫方式暢通。

4. 固定家具與重物：穩固書櫃、電視等大型家具，降低地震時傾倒風險。

建議可使用以下防災小工具，穩固家具設備，以保住家安全：

1. 紮線座與分離櫃連接器：固定家具或分離式櫃體，避免家具傾倒散落。

2. 櫃體防倒裝置或櫃門防開工具：建議將較重的櫃體與牆面固定，並安裝櫃門房開裝置，避免在劇烈震動下物品掉落造成危險。

3. 桌椅防滑墊片：減少桌椅移動或相互碰撞，確保逃生路線暢通。

另外，內政部提醒，地震常發生在凌晨時段，於地震當下應留在床上採「趴姿抱頭」的保護姿勢，並以枕頭或棉被保護頭頸等重要部位，直至地震停止為止，避免當下逃跑而遭掉落物品砸傷。

振宇五金副總經理洪珮芳表示：「提升防災意識不僅需要專業機構的推動，更仰賴全民的共同參與。振宇五金將持續提供可靠的防災支持，同時藉由線上和實體門市的防災專區宣導，幫助更多家庭在面對災害時從容應對，以確保生命安全。」

0121嘉義地震 地震

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