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比照0206震災 黃偉哲宣布災民每人3萬、房屋無法居住每戶10萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲陪同行政院長卓榮泰到玉井、楠西視察災損以及慰問受災民眾。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲陪同行政院長卓榮泰到玉井、楠西視察災損以及慰問受災民眾。圖／取自黃偉哲臉書

0121凌晨嘉義地震重創台南市，市長黃偉哲宣布比照0206震災發放災民每人3萬、每戶10萬慰問金，並指示在周五春節連假前完成發放。

台南市長黃偉哲下午陪同行政院長卓榮泰到玉井、楠西視察災損以及慰問受災民眾，黃偉哲指示相關單位盡速盤點災損情形，並啟動「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」、「受災戶慰問金」、「安家扶助慰問金」予本次地震受災戶。並要求市府團隊加速行政流程，務必在周五春節連假開始之前，完成慰問金發放，讓災民安心過年。

黃偉哲說，針對本次地震受傷民眾，將比照先前0206震災模式提供慰問金予災民，每人新台幣3萬元慰問金，並依照輕重傷醫療程度發給受傷慰問金；建物毀損者，經結構技師鑑定確認不宜居住，將發給每戶10萬元慰問金。截至今日中午12時統計有13人受傷，多為外傷或骨折。已疏散撤離372人、避難收容安置28人(楠西區17人、玉井區11人)

另房屋受損狀況，目前已請土木技師公會、結構工程技師公會協助鑑定檢驗房屋安全性，明天中午之前會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。黃偉哲感謝不眠不休的軍、警、消、志工，會全力協助受災戶早日重建家園，即早回歸到正常生活。

0121嘉義地震 卓榮泰 地震 黃偉哲

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