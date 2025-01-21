嘉義地震台南市256學校受損 修復經費估超過1億元

嘉義縣大埔6.4極淺層強震造成台南許多學校設施受損，教育局表示，目前統計共有256所學校受到不同程度的損害，初估至少需要1億680萬元的復建經費，將積極向教育部國教署爭取專款補助，加速修復受損設施與建築。

行政院長卓榮泰今天下午也到楠西國小勘查災情，指示各相關部會全力協助南市進行校園災後復原作業，同時要求市府盡快完成緊急搶修，盡速恢復校園運作。市長黃偉哲指出，楠西區及玉井區災情相對嚴重，許多學校出現校舍及圍牆毀損、門窗和鐵門軌道變形、輕鋼架天花板掉落、水塔傾倒及水管破裂等情況，後續期盼中央持續支援本市復原經費，讓校園能加快重建腳步。

教育局長鄭新輝表示，截至今天下午2點半，經天災系統通報共有256所學校受到不同程度的損害，初估至少需要1.68億的復建經費。災損包含電源系統、民生用水（含飲用水）、午餐廚房設施、瓦斯供應、電梯、電動鐵捲門、消防系統、電話系統、燈具及門窗等急需修繕的項目，教育局已授權各校先行處理，後續將給予經費補助，盡早恢復學校正常作業。

教育局同時提醒，在校園復原及勘災過程中，各校要優先注意人員安全，如發現機電、網路及電梯設備等受損，應立即邀請專業人士檢修。局內相關人員同仁及駐區督學已全面動員，協助學校復原與重建，讓學生能在最短時間內回到安全、安心的學習環境。