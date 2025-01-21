嘉義地震澎湖罕見有感 民眾夜半驚醒

嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，最大震度是大埔6弱，一海之隔的澎湖最大震度也有4級，不少民眾在睡夢中驚醒，幸未傳出災情，這是澎湖近25年來的第5次有感地震。

澎湖氣象站表示，嘉義縣因位處菲律賓與歐亞板塊的交接處，而澎湖群島屬於歐亞板塊，今天凌晨的規模6.4地震，澎湖出現最大震度4級，且先後共有2次。

澎湖氣象站主任張欽雄告訴中央社記者，澎湖發生4級以上的地震頻率不高，近25年來，澎湖出現過5次，除民國88年的921大地震，還有95年12月26日的屏東外海地震、98年11月5日的南投名間地震、105年2月6日的高雄美濃地震和今天的嘉義大埔地震，其中屏東外海地震讓他印象深刻，當時還聽到地鳴聲，至今回想起來仍心有餘悸。

今天凌晨地震正值深夜，澎湖不少民眾在睡夢中被搖動的地表驚醒，室內部分東西掉落，澎湖消防局則並未接到有地震災情通報。