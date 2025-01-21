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震後擔心房屋居住安全？ 信義房屋公布建物自檢重點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋提供建物安全檢查表，提醒民眾首要觀察建物是否出現異常傾斜、沉陷現象，同時需檢查門窗是否產生擠壓變形，以及牆、柱、梁、樓板是否出現龜裂。（圖:信義房屋提供）
信義房屋提供建物安全檢查表，提醒民眾首要觀察建物是否出現異常傾斜、沉陷現象，同時需檢查門窗是否產生擠壓變形，以及牆、柱、梁、樓板是否出現龜裂。（圖:信義房屋提供）

1月21日凌晨00:17嘉義縣發生芮氏規模6.4地震，震央位於地表下9.7公里處，全台有感，嘉義、台南、高雄等地區傳出道路坍塌中斷、民宅圍牆受損等災情。為協助民眾及時掌握住家安全狀況，信義房屋提供「地震後住家安全自我檢查表」，協助民眾確保居家安全。

信義房屋建議，無論是大樓或透天厝住戶，首要觀察建物是否出現異常傾斜、沉陷現象，同時需檢查門窗是否產生擠壓變形，以及牆、柱、梁、樓板是否出現龜裂。特別要注意的是，若一樓為開放空間的挑高或挑空大樓，或是改建成超商、餐廳、大賣場的建物，更應仔細檢查柱體是否出現嚴重裂縫，或混凝土剝落、鋼筋外露等警訊。

梁柱查檢方面，民眾應重點觀察梁柱接合處、柱子頂端，特別是門窗開口處的柱體是否出現約45度或交叉的傾斜裂縫。若發現混凝土剝裂、鋼筋外露，或柱子頂端、底部出現明顯水平裂縫或錯位，應立即請專業人員評估。

大樓住戶則需特別注意剪力牆的狀況，也就是厚度超過20公分、周圍有梁柱框起的混凝土牆。剪力牆為抗震的重要結構元件，若牆面出現45度斜向裂縫、交叉裂縫，甚至出現上下錯位、混凝土剝落等情況，應迅速進行補強。

信義房屋提醒，當發現牆面裂縫寬度超過2毫米、樓梯平台沿踏步處出現水平斷裂、三樓以下老舊建物牆身與基礎脫離、柱頂或柱底出現斜向或交叉裂痕，以及橫梁出現明顯裂縫等情況時，均應立即尋求專業技師協助評估，以確保居住安全。

信義房屋整合旗下鑑價、業務、代書、法務及技師團隊、居家服務，為民眾提供「四大保障，兩大安心」服務，包含漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障等四大保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障專案等兩大安心措施。面對地震等天災，信義房屋亦將全力協助受影響客戶確保居住及交易安全。信義房屋提供「地震後住家安全自我檢查表」，下載網址：（https://www.facebook.com/sinyifans/posts/pfbid0wtG6PWrEsxBgHbDzTyBhiok1Wi2fQbHVHL7LRKEJs5XfscghtYA881nGCs9JFHRl?locale=zh_TW

0121嘉義地震 地震

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