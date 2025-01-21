嘉義地震停電停水用戶 經部：今日可全數復原

今日凌晨嘉義大埔發生規模6.4地震且餘震不斷，水庫、天然氣、煉油廠均無重大災情，僅台電在嘉義、台南、高雄等地3萬4491戶停電，今日可全面恢復供電，8處自來水管線破管，部分台南及高雄有停水情形，估計今日也可全數恢復供水。

經濟部表示，凌晨嘉義發生地震後，經濟部隨即督促所屬各機關及國公營事業啟動巡檢及搶修，經初步檢視地震災損，水庫堰壩設施、產業園區、科技產業園區、工業港、風機、天然氣管線、油料管線、煉油廠皆無重大災損情形。

僅台電公司嘉義、台南及高雄地區部分變壓器或饋線跳脫，停電3萬4491戶，台電立即啟動饋線轉供機制，截至今日上午11時止，剩台南地區尚有190戶停電，預計21日可恢復供電完成；另外，台水公司巡檢發現本次地震造成8處自來水管線破管，致部分台南及高雄地區停水情形，台水緊急派員搶修，今日也可全數恢復供水。

此外，考量震後餘震不斷，經濟部已要求所屬各機關加強巡檢，並即時確認各設備是否有因餘震造成故障情形，如受地震影響，務必於最短時間修復，確保設備正常運作，油、電、水等供應無虞。