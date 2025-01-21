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嘉南發生規模6.4地震 慈濟連夜前往支援

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為慈濟基金會提供
照片為慈濟基金會提供

1月21日凌晨0時17分東南方 37.9 公里發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，其中嘉義縣地區最大震度6弱、臺南市地區最大震度5弱、高雄市地區最大震度5弱。

其中臺南楠西、玉井地區陸續傳出災情後，慈濟臺南善化聯絡處立即啟動災害應變關懷機制，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文隨時關懷了解震後需要關懷之受災民眾與物資需求。

在慈濟人投入關懷行動中，在1月21日凌晨0時17分發生地震後，慈濟新化和氣隊長與幾位慈濟志工即抵達楠西區公所與災害現場，慈濟新化和氣隊長楊瑞發師兄了解受災鄉親房子有受損不敢在屋內，除原有提供楠西區公所慈濟福慧床10床外，慈濟立即調用30床福慧床送到楠西區老人中心讓受災鄉親安置使用，同時考量到天寒地凍，依楠西區公所提出需求，支援福慧床30床、毛毯200條、福慧隔屏15個。慈濟楠西互愛組特別備妥薑母茶，讓救災警消人員及受災鄉親溫暖，21日一早天未亮，更立即支援500份早餐供受災民眾使用。

21日一早，慈濟慈善事業基金會顏博文執行長立即與在臺南楠西、玉井關懷現場的慈濟志工窗口連線，了解關懷進度與需求，顏博文執行長提出，全力提供受災民眾所需物資需求，同時也關懷受災民眾，並了解後續災後關懷與協助居家整理需求，希望能讓受災民眾早日回歸正常生活。

聚傳媒

0121嘉義地震 地震

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