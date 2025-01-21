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卓榮泰台南勘災 允「不管預算如何討論 安心措施不會少」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
行政院長卓榮泰（左二）下午到台南玉井勘災。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（左二）下午到台南玉井勘災。記者萬于甄／攝影

嘉義縣大埔鄉凌晨芮氏規模6.4地震，鄰近的台南災情嚴重，行政院長卓榮泰下午先到玉井勘災，允諾協助讓災民過好年，並迅速復健，但意有所指說「無論立法院、行政院怎麼討論預算，安心措施一個都不會少」。

卓榮泰3點多抵達玉井區，他接受聯訪指出，讓台南、嘉義朋友們受到驚嚇，第一時間請內政部災防中心、經濟部油電糖水各單位全面掌握狀況，比較欣慰的是，停電也派員修復，斷水也相當侷限，僅有些道路還有受阻，另外看到幾棟民宅坍塌損失。

卓榮泰說，「請大家放心，無論立法院行政院怎麼就預算討論，大家放心，政府對人民受到天災之後應該有的安心措施，一個不會少」。

卓榮泰也說，很欣慰聽到市長黃偉哲說過去0206還有善款可以使用，就要用在這刀口上，並感謝警消、、醫護、軍警昨晚開始全面投入協助，也對他們（指軍警消醫護）預算當中受到刪減，請放心，政府無論如何想方設法，會讓公務員在工作中得到應有的尊嚴跟照顧。

卓榮泰指出，今天來3件事情，「安全，過年，復健」，房屋有損害，人員是安全的，但過年要到了，如何讓災民能夠在家園成為這狀況底下，仍過一個溫暖安心的年，除了依親朋友，安置中心的，一定會安排飯店旅館，在一個溫暖安心地方過年。

至於災後復健，卓榮泰說，會在最安全狀況下，讓受災戶把重要物品帶走，再進行相關維修整個安全結構，希望能夠把大家安心下來，作最重要的協助，後續並請市府團隊，一定要最短時間內恢復生活秩序。

行政院長卓榮泰（左二）下午到台南玉井勘災。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（左二）下午到台南玉井勘災。記者萬于甄／攝影

0121嘉義地震 卓榮泰 地震

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