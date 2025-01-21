台南震後災情慘重 中華郵政啟動房貸措施「最高50萬」

嘉義大埔在今凌晨0時17分發生規模6.4強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，造成南部災情慘重，不少房屋受損甚至倒塌，中華郵政表示，因應嘉義強震進行「快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施」，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬至50萬元。

中華郵政指出，今天凌晨嘉義發生規模6.4地震，秉持以客為尊的關懷精神，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。

第一，放寬並加速理賠。因地震受傷致失能保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付；上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

第二，寬延繳納保險費與新增的保單借款免息。自本次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。

自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增的保單借款免息3個月；保險單如有毀損，可免費補發。

今天凌晨地震，台南傳出不少房屋倒塌災情，中華郵政表示，針對房貸戶關懷措施，自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。