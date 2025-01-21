嘉義地震台南通報362件屋損...玉井大廈加鋼柱 最快今晚可入內

嘉義縣大埔鄉凌晨芮氏規模6.4地震，鄰近的台南玉井區1棟6層樓大廈的3根柱子爆裂，居民漏夜撤出，市長黃偉哲中午前往勘災，表示廠商將進場施作強化支撐的鋼梁，預計最快晚間居民就能進屋內拿取貴重物品。

截至下午2點市府接獲民眾通報建物毀損，玉井區148件，南化區13件、楠西區196、白河區1件、新化區1件、官田區3件等，總計362件，其中2件屬全倒；黃偉哲說，待報到各區公所的住宅損害完成，明早以前做好，紅單、黃單、白單分類。

黃偉哲指出，此次幸好沒有嚴重受傷，目前僅一名腳扭傷住院，預計很快就能恢復，市府會積極協助財物損失部分，會給予災民一些生活扶助，希望辛苦中度過一個平穩的年，25日以前發放慰助金，比照0206地震的制度。