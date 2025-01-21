嘉義大埔6.4強震震出憂患意識 防災包熱賣

今天凌晨嘉義縣大埔6.4強震，造成大埔、台南楠西、玉井部分房屋受損，因可能還會有餘震，商場的防災包銷售量也明顯增加，小北百貨表示，首日防災包銷售較平日增3成。

小北百貨表示，響應政府的防災政策，自2021年起積極投入防災推廣，並借重日本的防災成熟經驗、與台灣防災產業協會的共同指導，推出真正具備防災需要的功能性防災包，小北防災包並獲得台灣防災產業協會的防災認證，希望與全民一起積極正視防災議題，提高遇災害來臨時的生存機率。

小北百貨指出，春節將近，與全民一起祈祝台灣平安，也提醒身處地震帶的我們，平時應做好防災預備，以因應意外的災害來臨時，能有個救難包展延被搜救的時間。

公關主任吳澄彥說，大地震後中央氣象署也提醒未來3天，可能會在發生5.0的餘震，想買防災包的詢問度也變多，今天的銷售量較平日增加3成。