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道路落石中斷橋梁受損 曾文水庫初檢壩體無異常

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
曾文水庫園區大埔鄉西興村通往三腳石產業道路因落石無法通行。圖／南水局提供
曾文水庫園區大埔鄉西興村通往三腳石產業道路因落石無法通行。圖／南水局提供

嘉義縣大埔鄉今凌晨0時17分發生規模6.4強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，南水分署各水庫攔河堰值班同仁第一時間至現場進行主體設施初步檢查，初步檢查結果無明顯異常。

此次震央大埔地區震度6弱，位於大埔的曾文水庫壩址震度5弱，曾文水庫園區內邊坡有局部崩塌情形，配合楠西地區停班停課休園一日。其中大埔鄉西興村通往三腳石產業道路因落石無法通行，南水分署已連繫西興村村長，並請緊急搶修險團隊進場搶通中。

另跨越曾文溪之曾庫公路二號橋經初步檢查可能有安全疑慮，已安排專業團隊進行整體結構安全狀況確認，於確認完成前協請駐地保安警察採限制20噸以上重車通行方式管制，請民眾留意通行安全。

南水分署表示，依各水庫攔河堰安全維護手冊，壩址震度達4級設施（曾文及阿公店水庫、甲仙及高屏溪攔河堰）天一亮即啟動地震檢查，確認各項土木設施及機電設備安全狀態，一日內完成。

另壩址震度達5弱設施（曾文水庫、甲仙攔河堰），已依規定啟動整體特別檢查，由南水分署會同專業工程顧問公司及現場維護團隊，針對各設施及設備、監測儀器、邊坡及蓄水範圍等，進行整體安全檢視。

目前南部地區主要水利設施及自來水供水系統目前正常運作中，持續穩定供水，南水分署表示，中央氣象署提醒民眾，由於地震能量需要釋放，未來3天還是有機會出現規模5以上餘震，請民眾預為準備防震措施並注意安全。

曾文水庫溢大壩初步檢查安全無虞。圖／南水局提供
曾文水庫溢大壩初步檢查安全無虞。圖／南水局提供

0121嘉義地震 地震

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