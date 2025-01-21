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他問0121嘉義強震和921「芮氏規模只差1」？ 一票網友傻眼：差多了

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義大埔今天凌晨發生規模6.4地震，重創台南靠近震央的山區，住戶連夜撤離。記者劉學聖／攝影
嘉義大埔今天凌晨發生規模6.4地震，重創台南靠近震央的山區，住戶連夜撤離。記者劉學聖／攝影

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南、嘉義均有傳出災情，但台北較無感。對此，一名網友回憶起規模7.3的921大地震，好奇發問「6.4和7.3的差異那麼大嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「6.4和7.3差很多嗎？」為題，指出近期嘉義地震規模6.4、深度9公里，台北可以說是幾乎無感，但回憶起921大地震，規模7.3、深度8公里，台北震度卻有4-5級，體感非常大，還有房子倒塌，讓他好奇發問「6.4和7.3的差異那麼大嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「芮氏規模差1，差32倍」、「差31倍，但是這次深度淺很多，又在西部」、「一個可以在房間發文，一個只能睡露天」、「2顆vs.46顆原子彈」、「差一個核電廠」、「差多了」。

事實上，芮氏地震規模每相差1.0，釋放的能量會相差31倍，每相差2.0，釋放的能量則相差1000倍，通常芮氏規模大於6的地震，就可能造成災害。

0121嘉義地震 921大地震 PTT 地震

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