快訊

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

嘉南深夜6.4地震 卓榮泰赴南部勘災

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

嘉南地區21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震。行政院長卓榮泰今日中午將赴南部縣市勘災。卓表示，農曆春節將至，在此時發生這樣的狀況，是對人民生活最大的妨礙，無論如何要讓國人能夠在年節時，得到最安全、穩定的生活，中央也將與地方通力合作。

卓榮泰指出，地震造成民宅坍塌和部分國人受到傷害，也造成一些設備、交通等損失，他要對此表達最高的關切。第一時間賴總統詢問，行政院也了解並掌握第一時間具體狀況，並要求各部會全力進行相關必要救助，也跟縣市首長通話了解需求跟現場狀況。他表示，所幸目前很多水電都能夠恢復，人員也沒有受到重大傷害，但交通尚有零星受阻，目前還有部分狀況持續救助跟恢復中，結束今天報告後，他就必須到南部跟縣市首長了解跟給予協助，在最短時間恢復國人生活。

過年將至，卓榮泰說，發生這樣狀況是對生活最大妨害，所以無論如何要讓房屋 跟身體有狀況的國人，過年時能得到安全穩定的生活，行政院會跟縣市首長通力恢復。

0121嘉義地震 卓榮泰 地震

延伸閱讀

預算凍刪、報復心態 卓揆再開記者會砲轟

卓揆：台電、警消出動馳援震災 預算卻遭刪凍

才讚外交部協助川普觀禮 卓揆批在野：刪預算會心安？

影／將南下勘災 卓榮泰：盡量讓受災戶年前恢復生活

相關新聞

嘉義地震警報「響10秒才開始搖」 北讚有料、南怨搖完才收到

嘉義大埔今日凌晨發生規模6.4地震，全台有感，不少人都有收到地震警報，意外引發討論。

地牛翻身！他怒罵警報「直直響」整晚難入眠 網譴責：不會關機？

今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，他表示，到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響，害他根本就不用睡。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「為什麼不關機。」

他問0121嘉義強震和921「芮氏規模只差1」？ 一票網友傻眼：差多了

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南、嘉義均有傳出災情，但台北較無感。對此，一名網友回憶起規模7.3的921大地震，好奇發問「6.4和7.3的差異那麼大嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

道路落石中斷橋梁受損 曾文水庫初檢壩體無異常

嘉義縣大埔鄉今凌晨0時17分發生規模6.4強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，南水分署各水庫攔河堰值班同仁第一時間至...

不只台灣！今年是日本格外注意地震的一年 粉專po「12項防災用品」示警

嘉義大埔發生規模6.4地震，各地紛紛傳出強震後的災情，後續亦有不小的餘震。粉專「魚漿夫婦」今天再度po出日本常會準備的「12項地震防災…

影／台南楠西發地震災民便當 數百人頂太陽排近2小時還沒領到

台南南西地震許多災民沒辦法烹調食物、沒有地方買飯吃，市政府協調慈濟志工支援，不過因為「災民出乎意料的多」，中午500多個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。