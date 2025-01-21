嘉南深夜6.4地震 卓榮泰赴南部勘災

嘉南地區21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震。行政院長卓榮泰今日中午將赴南部縣市勘災。卓表示，農曆春節將至，在此時發生這樣的狀況，是對人民生活最大的妨礙，無論如何要讓國人能夠在年節時，得到最安全、穩定的生活，中央也將與地方通力合作。

卓榮泰指出，地震造成民宅坍塌和部分國人受到傷害，也造成一些設備、交通等損失，他要對此表達最高的關切。第一時間賴總統詢問，行政院也了解並掌握第一時間具體狀況，並要求各部會全力進行相關必要救助，也跟縣市首長通話了解需求跟現場狀況。他表示，所幸目前很多水電都能夠恢復，人員也沒有受到重大傷害，但交通尚有零星受阻，目前還有部分狀況持續救助跟恢復中，結束今天報告後，他就必須到南部跟縣市首長了解跟給予協助，在最短時間恢復國人生活。

過年將至，卓榮泰說，發生這樣狀況是對生活最大妨害，所以無論如何要讓房屋 跟身體有狀況的國人，過年時能得到安全穩定的生活，行政院會跟縣市首長通力恢復。