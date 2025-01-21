嘉義地震警報「響10秒才開始搖」 北讚有料、南怨搖完才收到
嘉義大埔今日凌晨發生規模6.4地震，全台有感，不少人都有收到地震警報，意外引發討論。
一名網友在PTT發文說明自己在北部，收到警報的時候還想說「根本沒地震是在叫什麼」，結果10秒後地震就來了，認為這次國家級警報超前部署，大讚「很有料」。
貼文一出引發不少人共鳴，「快到我想說：蛤？有嗎」、「這次有猛」、「裝app有秒數更值得」、「確實，逼逼叫之後北部才震」、「老實說最近幾次真的都蠻快的」、「收到警報還上PTT上看，結果一片祥和」。
不過也有人不認同，「台南都搖多久了警報才收到」、「搖完才收到警報」、「高雄警報響兩秒就開始搖了」、「台南搖一半才有警報」。
對於警報速度兩極看法，有網友解答，「住離震央比較遠本來就可以早預警」、「因為這次在南部啊，北部離很遠傳很慢」。
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