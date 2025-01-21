影／台南楠西發地震災民便當 數百人頂太陽排近2小時還沒領到

台南南西地震許多災民沒辦法烹調食物、沒有地方買飯吃，市政府協調慈濟志工支援，不過因為「災民出乎意料的多」，中午500多個便當一下子就被掃光，到下午1點排隊人潮1多公尺，有人等了快兩小時還等不到，跑到附近的廟宇領取愛心滷麵，抱怨連連。

林姓災民說，他房子受損沒辦法煮飯，想去超商買東西，但超商也都受災沒營業、也買不到東西，聽說老人文康中心有提供便當，結果11點多等到下午將近1點都還沒有，今天太陽很大都快曬昏頭。