快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

影／台南楠西發地震災民便當 數百人頂太陽排近2小時還沒領到

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／
台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／

台南南西地震許多災民沒辦法烹調食物、沒有地方買飯吃，市政府協調慈濟志工支援，不過因為「災民出乎意料的多」，中午500多個便當一下子就被掃光，到下午1點排隊人潮1多公尺，有人等了快兩小時還等不到，跑到附近的廟宇領取愛心滷麵，抱怨連連。

林姓災民說，他房子受損沒辦法煮飯，想去超商買東西，但超商也都受災沒營業、也買不到東西，聽說老人文康中心有提供便當，結果11點多等到下午將近1點都還沒有，今天太陽很大都快曬昏頭。

志工說，因為原先官方表示500個便當就夠了，他們還準備多一些，但是一下子就被領光，各地的據點都動員志工加快速度煮飯菜。楠西區長何榮長表示，已經聯絡附近的餐廳敢做飯菜，希望能盡快拿給災民。

台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／
台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／
台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／
台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／
台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／
台南楠西發地震災民便當，數百人排近兩小時還沒領到。記者周宗禎／

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

雪上加霜！大鹿林道東線因地震大落石坍方 交通中斷

南部地震釀災損 財部：從寬從速助申請稅捐減免

偏鄉楠西區重災 居民po文求救「來幫幫我們」

彰化300名學生在楠西遇強震 及時疏散戶外紮營全員平安

相關新聞

嘉義6.4地震已狂搖56次 氣象署：不排除有規模5以上餘震

嘉義大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富上午指出，地震幾乎全台有感，包括連江...

地牛翻身！他怒罵警報「直直響」整晚難入眠 網譴責：不會關機？

今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，他表示，到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響，害他根本就不用睡。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「為什麼不關機。」

影／挺過921的彰化地標 「大衛」雕像今凌晨被震倒

今天零時17分的嘉義大埔規模6.4地震，彰化縣一度沒有災情，今早卻傳出彰化市中山路「翡冷翠」大廈廣場的「大衛」雕像被震倒...

睡到一半被震醒！內政部揭正確保命法 消防署籲床邊放3物品

今天（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，有不少民眾在睡夢中被驚醒。關於地震突然來襲，內政部先前就提醒，如果正在睡覺，當下應該留在床上，「如果在劇烈搖晃中急著離開床上、嘗試移動，很可能被掉落的物品，或是翻覆的家具砸傷，受傷的機會反而比留在床上還高」。

嘉義強震釀南部天空驚現白光 氣象署：能量釋放

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，南部地區搖晃尤為明顯，高雄左營區有民眾目前當下天空冒出「一道強烈白光」...

不只台灣！今年是日本格外注意地震的一年 粉專po「12項防災用品」示警

嘉義大埔發生規模6.4地震，各地紛紛傳出強震後的災情，後續亦有不小的餘震。粉專「魚漿夫婦」今天再度po出日本常會準備的「12項地震防災…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。