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有感地震獨金門無震度 氣象站：海峽深水區消減幅度

中央社／ 金門21日電

今天凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，全台有感，但地震報告中僅金門無震度；金門氣象站表示，連江離震央更遠有1級，金門卻無震度，推估與台灣間有深水區致震度衰減幅度較大。

根據中央氣象署地震測報中心報告，今天凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，最大震度是嘉義大埔6弱，基隆市與連江縣馬祖都是1級，金門在報告上沒有顯示震度；有民眾在臉書（Facebook）金門社群發文表示，金門是否未設地震儀，也詢問「中央放棄金門？」

金門氣象站主任林依締接受中央社記者採訪表示，金門分別在氣象站與消防局設有觀測站與地震儀，經確認此次地震金門震度剛好落在1級邊緣，所以民眾會有感受到地震搖晃，卻因為震度未達1級，在報告上才沒有顯示金門震度。

有關金門較馬祖更靠近震央卻沒有震度，林依締表示，在長距離下震度都會消減，金門、馬祖與震央都非常遙遠，但推估金門與台灣間相較有較深水域，所以幅度稍大，但兩者仍十分接近。

林依締也說，台灣有較活躍地殼運動，能量經過台灣海峽幾乎已傳送不到金門，自氣象站民國93年建站以來，發生2級以上地震次數僅5到6次，其中4級以上僅2次；此外，金門因大多是花崗岩地盤，較不會有沉陷不均勻、土壤液化等情形，即使有較大震度地震，致災可能性也大幅下降。

0121嘉義地震 地震

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