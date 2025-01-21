嘉義規模6.4地震釀3省道災情 今中午已全數搶通

今天凌晨0時17分嘉義縣發生規模6.4地震，公路局針對震度4級以上，發現台3線竹圍橋南下線伸縮縫處路面破裂、台20線利稻路段邊坡坍方、台29臨11線便道錫安山路段邊坡零星落石，截至今天中午12時已全數搶通。

公路局表示，今天凌晨嘉義規模6.4地震造成台南市玉井區台3線竹圍橋南下線伸縮縫處路面破裂封閉，已於今天凌晨4時排除；台東縣海端鄉台20線利稻路段邊坡坍方，已於今天中午12時搶通；高雄市甲仙區台29臨11線便道錫安山路段邊坡零星落石，已於今天上午8時排除。

公路局指出，強震區內本局列管重點監控路段計台3線嘉義縣澐水至台南市南化、台20線臺南市北寮至高雄市甲仙、台29線高雄市那瑪夏至甲仙路段，屬震後通行風險路段，提醒請用路人注意路況行駛。

公路局也說，後續將依標準作業程序及規定加強震區內相關路段、邊坡及橋梁巡查作業因應。