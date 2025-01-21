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地牛翻身！他怒罵警報「直直響」整晚難入眠 網譴責：不會關機？

聯合新聞網／ 綜合報導
國家級警報。示意圖。圖／新北消防局第四大隊提供 （聯合報系資料照）
國家級警報。示意圖。圖／新北消防局第四大隊提供 （聯合報系資料照）

今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，他表示，到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響，害他根本就不用睡。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「為什麼不關機。」

原PO氣憤地表示，凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，以前地震過了就可以繼續睡，現在根本不能睡，他抱怨「到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響，根本就不用睡」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數網友不以為然，反駁原PO觀點，表示「怪系統？當然是提醒你避難啊」、「順拿著你的邏輯，誰發明手機的，以前看第四台看報紙就好啦，不會一直吵」、「如果系統不叫，你是那個房子倒了的，你就可以一直睡了啦」、「那是為了你好，再大點你還睡得著」、「你也可以不要逃，然後永遠睡下去」。

此外，也引來不少網友抨擊，回應「不響你不樂意，響了你又一堆毛病」、「它不響，又有很多人要抱怨為什麼沒響、系統爛，響了提醒你，又要被嫌吵，警報系統好難」、「沒有提醒避難也被罵，有提醒避難也被罵」、「笑死，要是沒響你是不是又要怪政府亂花錢害你變邊緣人，怎樣都有話說」、「那就也把這警報預算刪一刪好啦，讓你睡的夠」。

還有許多網友吐嘈原PO，指出「只響一下，沒有一直吧」、「其實把手機開靜音就聽不到了，昨晚我睡在小孩旁邊看手機，警報會閃爍，不會有聲音」、「飛航很好用」、「不會關機嗎？」、「關掉啊，可以睡到房子塌掉再等人挖你」。

0121嘉義地震 地震

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