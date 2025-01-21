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不只台灣！今年是日本格外注意地震的一年 粉專po「12項防災用品」示警

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損。記者劉學聖／攝影
嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損。記者劉學聖／攝影

嘉義大埔今發生規模6.4地震，各地紛紛傳出強震後的災情，後續亦有不小的餘震。粉專「魚漿夫婦」今天再度po出日本常會準備的「12項地震防災用品」，同時也呼籲大家要密切注意安全。

魚漿夫婦在文中表示，雖然台日的環境與文化不同，但今年也是日本格外注意地震的一年，所以各式地震用品都很齊全，大家可以依照自己的需要與情況準備，安全第一。

這「12項地震防災用品」包括如下：

1、防災快速調理包

2、防災耐放甜食

3、粉末狀營養補充品

4、防刺傷厚底鞋

5、摺疊式安全帽

6、防刺傷手套

7、太陽能充電器

8、耳塞跟眼罩

9、油性筆跟先寫好聯絡資訊的筆記本

10、速乾毛巾

11、中性行李箱

12. 收納到密封袋的紙筆

值得注意的是，魚漿夫婦在2024年的3月11日也同樣po出這12項地震防災用品，當時文中寫道「面對災難這件事，我們唯一能做的就是記取教訓，還有充分準備。這12樣日本地震災害時的用品，不一定要一樣的品牌，您可以買台灣比較好買的牌子，總之有備無患」。

粉專也補充，「中性行李箱」是給女性朋友使用的，因為在災難發生時，有些不軌人士會特別鎖定女性，有一個比較中性的行李箱，會比較不會被盯上，不確定適不適用於台灣，就是給大家參考一下。

有網友在今天的貼文底下留言表示，隨身攜帶口哨或可以發出聲音的物品也很重要，因為受困時間久了變得虛弱而發不出聲音，這時候如果有口哨或是可以發出聲音的物品在身邊比較容易被搜救人員找到。

另也有人問「防災耐放甜食台灣可以買什麼？營養口糧餅乾可以嗎？」魚漿夫婦回應「應該是沒問題！」其他人則認為「耐放防災甜點之前好像有看推薦過羊羹」、「可以考慮軍用口糧」、「我的話有準備水果罐頭，罐頭吃完後容器也可以使用，記得選有拉環易開、不需要開罐器的」。

0121嘉義地震 地震

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