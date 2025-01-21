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影／玉井大樓3根柱子受損變危樓 居民盼取物「貓還在內」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影

嘉義地區凌晨規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，區公所趕緊漏夜撤出居民，上午不少居民去牽出機車、腳踏車，仍有人說物品還在家沒拿，希望能開放入內；市府預計先補強結構，再視情況評估能否開放入內。

台南市土木技師公會理事長許引絃說，因為有3根柱子爆裂，先做臨時性支撐，左、右都支撐鋼柱，而1樓有矮牆要打掉；媒體詢問能否入內？他說，由於有影響大樓結構，擔心餘震，要先評估安全性。

工務局現場人員說，會盡全力趕工，但在安全為優先前提下，最快可能要到晚上才有辦法讓住戶分批分流入內拿取必要的證件、物品。

該棟大樓有60戶，戶籍人數48人，區公所趕緊清查有住在內9戶17人並漏夜撤出，有需求的民眾先安置在玉井國中籃球場，但是僅13度低溫太冷，目前改安置於玉井區公所。

安置在區公所的林姓女住戶說，她有帶隨身包包，錢包在身上，但其他工作上或相關重要文件還在家裡，希望如果沒有即刻危險性，想去拿東西出來，這樣還可以去找住的地方，由於發生得太臨時，早上還去菜市場買長褲。

另名安置的女住戶說，趕著衝出來，機車、轎車鑰匙都沒帶，在消防人員還沒到達前，有跑回屋內拿。

1名女住戶則牽出腳踏車，但她說，自己還有養6隻貓，就怕餓死在內，請公所人員看能否誘捕出來。

台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，有需求居民暫時安置區公所。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，有需求居民暫時安置區公所。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，居民漏夜撤出。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，有需求居民暫時安置區公所。記者劉學聖／攝影
台南市玉井區1棟6層樓住宅大樓3根柱子受損，有需求居民暫時安置區公所。記者劉學聖／攝影

0121嘉義地震 地震

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