快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

嘉義大埔6.4強震 台南一度高達9983戶停電

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南楠西、玉井等山區都受地震影響，台電台南區處統計，台南區域今凌晨起曾停電達9983戶，經夜間搶修後，部分已在凌晨4點10分起陸續復電。圖／民眾提供
嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南楠西、玉井等山區都受地震影響，台電台南區處統計，台南區域今凌晨起曾停電達9983戶，經夜間搶修後，部分已在凌晨4點10分起陸續復電。圖／民眾提供

嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南楠西、玉井等山區都受地震影響，台電台南區處統計，台南區域今凌晨起曾停電達9983戶，經夜間搶修後，部分已在凌晨4點10分起陸續復電。

台電台南區處也說，目前楠西、玉井、南化、左鎮區仍有零星受影響戶數仍持續搶修中，因位處山區，搶修需花一些時間，預計下午4點前會復電，也請民眾耐心等候。

針對南科園區的部分，南科管理局表示，目前各廠的產線設備與機台正陸續恢復中，整體而言，各廠在確認員工安全無虞後，正積極推進復機進度，確保生產能盡快回到正常軌道；由於此次地震影響生產線運作，各廠啟動機台預防性停機機制，未當班工程師也緊急召回參與搶修，努力減少停工影響。

南科管理局指出，目前災損的具體金額與損失程度還在統計中，各廠的復機進度及損害評估將根據實際情況逐步釐清，相關重要資訊需由各廠商自行發布，關可注各廠的正式重訊公告。

台南今凌晨強震後，玉井區各地設備受損。圖／民眾提供
台南今凌晨強震後，玉井區各地設備受損。圖／民眾提供

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

嘉義大埔凌晨規模6.4地震 交通部次長：過年疏運不受影響

柯建銘又失言？發文喊嘉義強震「老天震怒」急刪文

大埔強震恐有關口宵里等斷層 「丙午烈震紀念碑」警世

太巧！嘉義大埔強震震央「幾乎複製」61年前白河大震 連日期也只差3天

相關新聞

嘉義6.4地震已狂搖56次 氣象署：不排除有規模5以上餘震

嘉義大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富上午指出，地震幾乎全台有感，包括連江...

地牛翻身！他怒罵警報「直直響」整晚難入眠 網譴責：不會關機？

今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，他表示，到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響，害他根本就不用睡。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「為什麼不關機。」

影／挺過921的彰化地標 「大衛」雕像今凌晨被震倒

今天零時17分的嘉義大埔規模6.4地震，彰化縣一度沒有災情，今早卻傳出彰化市中山路「翡冷翠」大廈廣場的「大衛」雕像被震倒...

睡到一半被震醒！內政部揭正確保命法 消防署籲床邊放3物品

今天（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，有不少民眾在睡夢中被驚醒。關於地震突然來襲，內政部先前就提醒，如果正在睡覺，當下應該留在床上，「如果在劇烈搖晃中急著離開床上、嘗試移動，很可能被掉落的物品，或是翻覆的家具砸傷，受傷的機會反而比留在床上還高」。

嘉義強震釀南部天空驚現白光 氣象署：能量釋放

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，南部地區搖晃尤為明顯，高雄左營區有民眾目前當下天空冒出「一道強烈白光」...

不只台灣！今年是日本格外注意地震的一年 粉專po「12項防災用品」示警

嘉義大埔發生規模6.4地震，各地紛紛傳出強震後的災情，後續亦有不小的餘震。粉專「魚漿夫婦」今天再度po出日本常會準備的「12項地震防災…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。