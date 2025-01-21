嘉義大埔6.4強震 台南一度高達9983戶停電

嘉義大埔今凌晨12點17分起發生6.4強震，整晚餘震不斷，台南楠西、玉井等山區都受地震影響，台電台南區處統計，台南區域今凌晨起曾停電達9983戶，經夜間搶修後，部分已在凌晨4點10分起陸續復電。

台電台南區處也說，目前楠西、玉井、南化、左鎮區仍有零星受影響戶數仍持續搶修中，因位處山區，搶修需花一些時間，預計下午4點前會復電，也請民眾耐心等候。

針對南科園區的部分，南科管理局表示，目前各廠的產線設備與機台正陸續恢復中，整體而言，各廠在確認員工安全無虞後，正積極推進復機進度，確保生產能盡快回到正常軌道；由於此次地震影響生產線運作，各廠啟動機台預防性停機機制，未當班工程師也緊急召回參與搶修，努力減少停工影響。