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嘉義6.4地震導致房屋受損 國產署啟動因應機制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

嘉義121地震造成災害，為協助該地區國有土地受災承租戶儘速重建家園，國產署21日表示，對於地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，已啟動土地受災承租戶對租金減免或家園重建措施。

國產署解釋，已責成所屬南區分署嘉義辦事處及台南辦事處主動採行包括主動造具出租清冊，送災害防救機關查明房屋受損情形，據以辦理國有基地租金減免事宜；國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，即核發土地使用權同意書協助辦理；暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署進一步表示，倘嘉南地區國有土地受災承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署南區分署嘉義辦事處及台南辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666；至其他地區如有地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，亦可就近洽國產署轄區分署、辦事處詢問。

0121嘉義地震 地震

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