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嘉義強震22學校受損 大埔國中小校舍損害最嚴重

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
地震造成大埔鄉6處道路中斷，預計今天下午5點全數搶通。圖／嘉義縣政府提供
地震造成大埔鄉6處道路中斷，預計今天下午5點全數搶通。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大埔鄉今天發生規模6.4地震，震央所在地大埔鄉傳出地震災情，共有6條道路因落石中斷，大埔國中小校舍受損嚴重，水管破裂、圍牆倒塌以及天花板掉落，學校已先在危險區域圍起警戒線，陸續完成災後復原工作。

縣長翁章梁今早參加大林鎮立圖書館動土典禮受訪說，大埔地震共有6條道路中斷，預估下午全數搶通；房屋龜裂將依震災規定鑑定是否屬於危險建築，天佑嘉義，所幸無人傷亡，災情在可控制範圍，協助學校、道路盡速復原。

地震造成大埔鄉6處道路中斷，其中一處大埔鄉西興村8鄰三腳石10號，道路雙向不通已成孤島，因地震造成大面積山體滑動，道路上有許多落石及巨大石塊，縣府緊急搶通，目前至三腳石地區已恢復單線通車。

西興村7鄰風吹嶺25號附8、西興村嘉145-1線10公里處、永樂村嘉143線18公里處、永樂村5鄰埔頂34號都因落石中斷道路，路面有大面積土塊及岩塊，預計下午5點完成搶通。西興村草嶺105號前路面高低不平，不影響通行。

大埔國中小多個水塔水管破裂，樂齡教室天花板掉落，國小川堂地面龜裂、圍牆倒塌，柱面水泥掉落，以及走廊地板隆起等情形，受損程度為22所校舍中最嚴重，結構安全仍待評估，今天停課校方加強巡視，完成災後復原工作。

此外，​太保市南新國小活動中心輕鋼架掉落、水塔水管斷裂，溪口鄉柳溝國小外牆磁磚剝落。教育處表示，截至今早10點共有22所學校天花板輕鋼架掉落，以及外牆磁磚、水泥掉落等情形，由學校初步處理，維護師生安全。

嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，太保市南新國小活動中心輕鋼架掉落、水塔水管斷裂。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，太保市南新國小活動中心輕鋼架掉落、水塔水管斷裂。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，震央所在地大埔國中小輕鋼架掉落，受損程度為22校中最嚴重。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，震央所在地大埔國中小輕鋼架掉落，受損程度為22校中最嚴重。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，震央所在地大埔國中小水泥柱剝落，受損程度為22校中最嚴重。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，震央所在地大埔國中小水泥柱剝落，受損程度為22校中最嚴重。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，震央所在地大埔國中小圍牆倒塌，受損程度為22校中最嚴重。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，震央所在地大埔國中小圍牆倒塌，受損程度為22校中最嚴重。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，溪口鄉柳溝國小校舍外牆磁磚剝落。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天清晨發生規模6.4地震，溪口鄉柳溝國小校舍外牆磁磚剝落。圖／嘉義縣政府提供

0121嘉義地震 地震

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