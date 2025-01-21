嘉義強震22學校受損 大埔國中小校舍損害最嚴重

嘉義縣大埔鄉今天發生規模6.4地震，震央所在地大埔鄉傳出地震災情，共有6條道路因落石中斷，大埔國中小校舍受損嚴重，水管破裂、圍牆倒塌以及天花板掉落，學校已先在危險區域圍起警戒線，陸續完成災後復原工作。

縣長翁章梁今早參加大林鎮立圖書館動土典禮受訪說，大埔地震共有6條道路中斷，預估下午全數搶通；房屋龜裂將依震災規定鑑定是否屬於危險建築，天佑嘉義，所幸無人傷亡，災情在可控制範圍，協助學校、道路盡速復原。

地震造成大埔鄉6處道路中斷，其中一處大埔鄉西興村8鄰三腳石10號，道路雙向不通已成孤島，因地震造成大面積山體滑動，道路上有許多落石及巨大石塊，縣府緊急搶通，目前至三腳石地區已恢復單線通車。

西興村7鄰風吹嶺25號附8、西興村嘉145-1線10公里處、永樂村嘉143線18公里處、永樂村5鄰埔頂34號都因落石中斷道路，路面有大面積土塊及岩塊，預計下午5點完成搶通。西興村草嶺105號前路面高低不平，不影響通行。

大埔國中小多個水塔水管破裂，樂齡教室天花板掉落，國小川堂地面龜裂、圍牆倒塌，柱面水泥掉落，以及走廊地板隆起等情形，受損程度為22所校舍中最嚴重，結構安全仍待評估，今天停課校方加強巡視，完成災後復原工作。