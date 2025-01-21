快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

嘉義強震關懷災區 執行署嘉義分署暫緩執行

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大埔發生規模6.4地震，執行署嘉義分署針對轄區內遭地震受災義務人採行寬緩執行及關懷措施。圖／翻攝畫面
嘉義大埔發生規模6.4地震，執行署嘉義分署針對轄區內遭地震受災義務人採行寬緩執行及關懷措施。圖／翻攝畫面

嘉義縣大埔鄉凌晨發生規模6.4地震，又餘震不斷，執行署嘉義分署表示，「執行有愛，公義無礙」執行理念，即日起除因春節期間自今年1月20日起至2月11日暫緩進行傳繳及現場執行，非有急迫情形，不發動強制執行程序外，並針對轄區內遭地震受災義務人採行寬緩執行及關懷措施。

嘉義分署表示，嘉義大埔凌晨0點17分，發生規模6.4極淺層地震，國家級警報大響，震央震度達到6弱，隨後餘震不斷，眾多人從睡夢中被嚇醒。大埔鄉因地震導致道路受損無法通行，且區域內水電供應中斷，1月21日停止上班上課。嘉義分署即日起暫緩進行傳繳及現場執行。

嘉義分署採取寬緩執行及關懷措施包括，受災義務人若因重建家園等因素，以致無法一次繳清，可以檢具相關釋明文件，申請分期繳納，分署將延長分期繳納期數之申請，以從寬原則協助辦理分期。

前已辦理分期繳納之義務人，因地震受損者，可以提出相關釋明文件，如戶籍資料、災損狀況照片等申請延長分期繳納期數，分署將從寬認定。

如受災義務人生活確有困難，嘉義分署將列為關懷個案，聯絡轉介福利慈善事業基金會申請急難救助，盡全力協助民眾渡過難關。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

嘉義地震網傳歪樓火警假消息 高市警逮捕1涉案男！

嘉義強震「金財神大樓」牆壁龜裂 全聯玻璃窗全震碎、貨架倒一排

嘉義地震 林業署：阿里山林鐵無災情正常行駛

還有餘震...嘉市立博物館、國民運動中心巡檢 暫停開放

相關新聞

嘉義6.4地震已狂搖56次 氣象署：不排除有規模5以上餘震

嘉義大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富上午指出，地震幾乎全台有感，包括連江...

地牛翻身！他怒罵警報「直直響」整晚難入眠 網譴責：不會關機？

今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，他表示，到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響，害他根本就不用睡。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「為什麼不關機。」

影／挺過921的彰化地標 「大衛」雕像今凌晨被震倒

今天零時17分的嘉義大埔規模6.4地震，彰化縣一度沒有災情，今早卻傳出彰化市中山路「翡冷翠」大廈廣場的「大衛」雕像被震倒...

睡到一半被震醒！內政部揭正確保命法 消防署籲床邊放3物品

今天（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，有不少民眾在睡夢中被驚醒。關於地震突然來襲，內政部先前就提醒，如果正在睡覺，當下應該留在床上，「如果在劇烈搖晃中急著離開床上、嘗試移動，很可能被掉落的物品，或是翻覆的家具砸傷，受傷的機會反而比留在床上還高」。

嘉義強震釀南部天空驚現白光 氣象署：能量釋放

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，南部地區搖晃尤為明顯，高雄左營區有民眾目前當下天空冒出「一道強烈白光」...

不只台灣！今年是日本格外注意地震的一年 粉專po「12項防災用品」示警

嘉義大埔發生規模6.4地震，各地紛紛傳出強震後的災情，後續亦有不小的餘震。粉專「魚漿夫婦」今天再度po出日本常會準備的「12項地震防災…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。