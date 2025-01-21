嘉義強震關懷災區 執行署嘉義分署暫緩執行

嘉義縣大埔鄉凌晨發生規模6.4地震，又餘震不斷，執行署嘉義分署表示，「執行有愛，公義無礙」執行理念，即日起除因春節期間自今年1月20日起至2月11日暫緩進行傳繳及現場執行，非有急迫情形，不發動強制執行程序外，並針對轄區內遭地震受災義務人採行寬緩執行及關懷措施。

嘉義分署表示，嘉義大埔凌晨0點17分，發生規模6.4極淺層地震，國家級警報大響，震央震度達到6弱，隨後餘震不斷，眾多人從睡夢中被嚇醒。大埔鄉因地震導致道路受損無法通行，且區域內水電供應中斷，1月21日停止上班上課。嘉義分署即日起暫緩進行傳繳及現場執行。

嘉義分署採取寬緩執行及關懷措施包括，受災義務人若因重建家園等因素，以致無法一次繳清，可以檢具相關釋明文件，申請分期繳納，分署將延長分期繳納期數之申請，以從寬原則協助辦理分期。

前已辦理分期繳納之義務人，因地震受損者，可以提出相關釋明文件，如戶籍資料、災損狀況照片等申請延長分期繳納期數，分署將從寬認定。

如受災義務人生活確有困難，嘉義分署將列為關懷個案，聯絡轉介福利慈善事業基金會申請急難救助，盡全力協助民眾渡過難關。