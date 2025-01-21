偏鄉楠西區重災 居民po文求救「來幫幫我們」
今天凌晨地震重創台南市楠西、玉井、南化等地，尤其是楠西區許多房屋毀損，但因位處偏鄉，居民擔心資訊落差，在社群po出住家毀損照片，呂小姐說，外縣市的朋友都不知道楠西這次大地震造成損壞那麼嚴重，希望大家藉由網路的力量讓大家看到楠西需要大家的幫忙。
「楠西是重災區！很多房子都是危樓了，請記者朋友們可以來幫幫我們。」楠西區呂小姐在臉書號召鄉親po出住家毀損照片，幾乎牆壁都是龜裂岌岌可危，有人害怕說，「活快50歲 第一次遇到這麼大的地震」，仍驚恐未定，有的是整條街全排受損，還有幼兒園、寺廟災情都慘重，。
陳姓居民說，楠西位處偏鄉山區，居民務農經濟普遍不是很好，許多都是4、50年的老房子，多年前的地震就有受損，但很多人都是隨意補補可以住就好，沒想到這次地震造成房損災情慘重，很多人都不敢進屋睡覺，還有水塔倒塌嚴重，找不到水電師傅修理，「災情真的很慘」。
呂小姐說，這次的楠西大地震，因為資訊上的落後，外面的人都不清楚楠西好多房子都受損，希望大家有照片就上傳上來，讓記者們可以看到這些資訊，「楠西不是孤島」、「希望各級長官能看到能來關心我們」。有民眾隨後說已有副市長到場關心，希望各界能夠關注楠西的災情，協助大家渡過難關；立委郭國文也留言表示會匯整災民資料提供協助。
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