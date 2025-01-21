嘉義地震網傳歪樓火警假消息 高市警逮捕1涉案男！

嘉義今天凌晨發生規模6.4地震，不久網傳高雄有樓房傾斜及火災訊息和照片，經查是不實訊息。高雄市警方逮捕涉嫌傳播火災的謝姓男子，依災害防救法第及恐嚇公眾罪移送法辦。

據了解，今天凌晨零時17分，嘉義地區發生規模6.4地震，網傳高雄市三民區熱河二街發生火警，另十全一路有樓房傾斜變成歪樓，引起民眾恐慌，高雄市警三民一分局沿途，確認無網傳的災情，認為有人在地震後散播不實訊息，與刑警大隊科偵隊追查散布者。

經警方漏夜追查，今天上午11時40分，三民一警分局員警在高雄市前金區仁德街，逮捕涉案的謝姓男子（39歲）。初步了解，謝男坦承利用前幾天前金區瑞源路火警的照片，散播是今天地震後所發生的火警，但他稱歪樓的照片不是他傳的。全案依災害防救法及刑法恐嚇公眾罪嫌將謝男移送法辦。

警方表示，依據災害防救法第53條，散播有關災害謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下徒刑、拘役或100萬元罰金，另刑法恐嚇公眾罪，可處2年以下有期徒刑，輕者也會依違反社會秩序維護法，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。