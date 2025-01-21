彰化300名學生在楠西遇強震 及時疏散戶外紮營全員平安

今天凌晨規模6.4強震造成台南市楠西區災情，正好彰化縣溪陽國中、彰安國中及信義國中小等3所學校共300多名學生，正參加楠西區救國團曾文青年活動中心的童軍宿營體驗營，未料就寢後，天搖地動，幸好及時疏散在戶外紮營，全員平安，今天上午拔營回彰化。

彰化縣長王惠美今天上午表示，彰化溪陽國中、信義國中小、彰安國中等300多名同學前往台南童軍宿營體驗活動，不巧碰上今天凌晨大地震，天佑彰化，所幸學生都平安，同學們已拔營正在返家途中，請大家記得向家人打電話報平安，也請注意自己本身的安全。

彰化縣這三所學校的300多名學生，昨天參加救國團曾文青年活動中心的童軍宿營體驗營，在進行團康活動後，回活動中心的房間就寢，才剛入眠，手機地震警報大響，突然天搖地動，由於他們未遇到九二一大地震，從沒遇到這麼大地震，都覺得十分恐怖。