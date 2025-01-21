彰化300名學生在楠西遇強震 及時疏散戶外紮營全員平安
今天凌晨規模6.4強震造成台南市楠西區災情，正好彰化縣溪陽國中、彰安國中及信義國中小等3所學校共300多名學生，正參加楠西區救國團曾文青年活動中心的童軍宿營體驗營，未料就寢後，天搖地動，幸好及時疏散在戶外紮營，全員平安，今天上午拔營回彰化。
彰化縣長王惠美今天上午表示，彰化溪陽國中、信義國中小、彰安國中等300多名同學前往台南童軍宿營體驗活動，不巧碰上今天凌晨大地震，天佑彰化，所幸學生都平安，同學們已拔營正在返家途中，請大家記得向家人打電話報平安，也請注意自己本身的安全。
彰化縣這三所學校的300多名學生，昨天參加救國團曾文青年活動中心的童軍宿營體驗營，在進行團康活動後，回活動中心的房間就寢，才剛入眠，手機地震警報大響，突然天搖地動，由於他們未遇到九二一大地震，從沒遇到這麼大地震，都覺得十分恐怖。
幸好他們平時就接受過相關的訓練，師長也立即危機處理，引導到戶外紮營，全員平安，由於後續餘震不斷，校方決定改變行程，今天上午9點30分拔營，搭車返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言